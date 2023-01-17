Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nde son 3 ay



Muhammet KAÇAR/TRABZON, (DHA)-DOĞU Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta tamamlandığında, dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli, nisan ayında ulaşıma açılıyor.

TrabzonGümüşhane kara yolu üzerine yapılan, 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları tamamlandı. Işığın göründüğü proje ile Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edildi. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilip, bin 264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkacak tünel ile Zigana Dağı geçilecek.

MESAFE 30 DAKİKA KISALACAK

Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık bin 800 metre kotlarından geçiliyor. Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı, 30 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki tünel tamamlandığında dünyanın 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak. Kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan 'dikey şaft yapıları', Zigana Tüneli'nde uygulandı. Proje ile 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısına yer verildi.

BÜYÜK TASARRUF SAĞLAYACAK

Yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkı sağlayacak proje ile zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan ise 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek. Tünel ile birlikte karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa edilen tünel, Trabzon-Aşkale Yolu'nun 44'üncü kilometresindeki Maçka-Başarköy mevkisinde başlayıp, 67'nci kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na köprülü kavşak ile bağlanıyor. 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2'şer şeritli bölünmüş yol haline gelecek. Elektromekanik imalatları süren tünel, nisan ayında ulaşıma açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli, Trabzon ve Gümüşhane'nin geleceğine vurulacak bir mühür gibi, açılışıyla bölgenin gelişimi ve kalkınmasında önemli bir ivme oluşturacak. Türkiye'nin gurur projeleri arasında yerini alacak Avrupa'nın en uzun tünelini nisan ayında açıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon Muhammet KAÇAR

2023-01-17 09:53:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.