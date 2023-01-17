Gürcistanlı çete lideri cinayetinde 2 Rus şüpheli tutuklandı



Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, silahlı saldırıya uğrayan `Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze'nin (65) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 Rus şüpheli, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Lordkipanidze'nin cenazesi ise ülkesine gönderildi.

Olay, 14 Ocak´ta Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki siteye 61 VN 966 plakalı otomobil ile giren Gürcistanlı Revaz Lordkipanidze, arkasından gelen yabancı plakalı diğer otomobilden inen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, siteye geldikleri araçtaki kişi ile olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Lordkipanidze, kurtarılamadı. Kaçan Rusya uyruklu Nabo M. ve Reduvan M. ise polis ekiplerince yakalandı.

4 KURŞUN ÇIKTI

Polis ekiplerinin cinayete ilişkin kapsamlı incelemelerinde; Lordkipanidze'nin, ülkesinde `Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri olduğu, çeşitli organize suç şebekelerine liderlik ettiği, silahlı saldırı nedeninin ise Gürcistan ve Bulgaristan'daki mafya hesaplaşması kaynaklı olduğu belirlendi. Saldırıda başı ve vücudunun değişik bölgesinde 4 kurşun tespit edilen Lordkipanidze'nin cenazesi de tamamlanan otopsi işlemleri sonrası ülkesine gönderildi.

BULGARİSTAN'DAN GİRİŞ YAPMIŞLAR

Olayı planlayarak, saldırı öncesi Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 2 Rus şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe `tasarlayarak öldürme´ suçundan tutuklandı. Olaya ilişkin konuşmadığı öğrenilen şüphelilerin, savcılık ve duruşmadaki sorgularında suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Bu arada Lordkipanidze'nin Türkiye'de öldürülmesi ve olaya dair bağlantıların tespitiyle ilgili soruşturmanın derinleştirilerek geniş çaplı sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2023-01-17 13:09:19



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