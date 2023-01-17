Trabzonspor, İstanbul´a gitti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda oynayacağı HangiKredi Ümraniyespor müsabakası için İstanbul´a gitti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da çalışan bordo-mavililer taktik idman yaptı. Son hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, saat 16.00´da Trabzon Havalimanı´ndan özel uçakla İstanbul´a hareket etti.

Bordo mavililerin deplasman kafilesinde sakatlıkları bulunan Jean Philippe Gbamin, Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Serkan Asan yer almazken, Emrehan Gedikli, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş de kadroya dahil edilmedi. Trabzonspor´un 24 kişinden oluşan kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Lahtimi, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar"

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-17 16:33:24



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