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Paten futbolu hakemliğinde Türkiye lider oldu

DHA

Paten futbolu hakemliğinde Türkiye lider oldu


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzon´da 18-28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 15´inci Paten Futbolu Dünya Şampiyonası´nda görev almak üzere eğitilen 40 hakeme C sınıfı uluslararası yeterlilik sertifikası verildi. Dünya Paten Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, "Dünyada hakem olarak en güçlü ülke şu an Türkiye oldu. Dünyada 40 hakemin olduğu başka bir ülke yok. Çok gururlandım" dedi.
Türkiye'de ilk kez Trabzon'da 18-28 Şubat tarihlerinde düzenlenmesi planlanan `15´inci Paten Futbolu Dünya Şampiyonası´ öncesinde müsabakaları yönetecek 40 hakeme C sınıfı uluslararası yeterlilik sertifikası verildi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi´nde düzenlenen törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Daire Başkanı Özgür Kara, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kültür, Sağlık ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Salimoğlu, Ortahisar Belediyesi Kültür Müdürü Sadettin Önsel, Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur, Gençlik Spor İlçe Spor Müdürü Ecvet Kurt, Hakem ve Gözlemciler Dernek Başkanı Murat Şener, Hakem ve Gözlemciler İl Hakem Kurulu Başkanı Ali Şükrü Beldüz katıldı.  
Dünya Paten Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, tören öncesinde katılımcılara paten futbolunun tarihçesi hakkında bilgi vererek şampiyona programı hakkında açıklama yaptı. Pour´un konuşmasının ardından hakemlik eğitimi alan katılımcılara sertifikaları törenle takdim edildi. Törenin ardından Dünya Paten Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour´a organizasyondaki katkılarından dolayı Hakem ve Gözlemciler Dernek Başkanı Murat Şener, Hakem ve Gözlemciler İl Hakem Kurulu Başkanı Ali Şükrü Beldüz tarafından teşekkür plaketi verildi.
POUR: HAKEMLERE SPONSOR OLUYORUZ
Futbolun `aut´ ve `korner´ kurallarının yer almadığı spor dalının dünya şampiyonasını Trabzon´da düzenlenmesinden mutlu olduğunu söyleyen Federasyon Başkanı Mehdi Salman Pour, "Dünyada hakem olarak en güçlü ülke şu an Türkiye oldu. Dünyada 40 hakemin olduğu başka bir ülke yok. Çok gururlandım. Bu sertifikaları almak önemli. Sertifikaların ücreti normalde 60 bin dolar fakat biz hakemlere sponsor oluyoruz. Normalde her ülkede bu kadar hakem olmaz çünkü çok bütçe gerekir. Fakat Türkiye´yi çok seviyorum, aynı benim ülkem. Şu an C sertifikalı 40 hakem var, ileride B sertifikalı 20 hakem daha olmasını planlıyoruz" dedi.
"BU SPOR TÜRKİYE´DE TRABZON´DAN DOĞUYOR"
Dünya Paten Futbolu Federasyonu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur da "Katar´daki Dünya Kupası sebebiyle birçok ülke aralık ayında düzenlemek istediğimiz şampiyonaya katılamayacaktı. O nedenle şubat ayına erteledik. Biz de daha iyi hazırlandık. Şu an dünyada federasyonun izniyle bu futbola hakemlik yapacak 40 kişiyi yetiştirdik. Dünya genelinde 60 hakem vardı. 40 tane daha eklenince Türkiye ile birlikte 100 hakem oldu. Her şey yeni başlıyor. Türkiye´de de bu spor Trabzon´dan doğuyor. 95´e yakın ülkeyi davet ettik, 40´a yakını gelmeyi kabul etti" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-01-18 10:10:31

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