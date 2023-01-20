Ağaoğlu'ndan karne gününde 10 bin öğrenciye hediye forma

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Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA) Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2022-23 eğitim öğretim yılının 1´inci dönem sonunda 10 bin öğrenciye Trabzonspor forması hediye etti. #HediyeFormaChallenge kampanyası başlatan Ağaoğlu, tüm taraftarları forma almaya davet etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak satın aldığı 10 bin Trabzonspor formasını hediye ederek #HediyeFormaChallenge'ını başlattı. Başkan Ağaoğlu´nun satın aldığı formalar, Beşikdüzü, Maçka, Köprübaşı ve Sürmene'de okullardaki öğrencilere dağıtıldı. Okula karnelerini almak üzere giden minikler, başkan Ağaoğlu´nun gönderdiği formaları görünce sevindi. Trabzonspor marşlarının çalındığı karne töreninde öğrenciler, yeni formalarını giyerek horon oynadı. Trabzon´daki okullarda hiçbir öğrencinin formasız kalmaması gerektiğini belirten Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarları forma satın alarak öğrencilere hediye etmeye davet etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-20 16:23:40



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