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Sokak hayvanı için 'köpek-çakal' tartışmasında DNA talebi

DHA

Sokak hayvanı için 'köpek-çakal' tartışmasında DNA talebi


TRABZON, (DHA)TRABZON'da, sokakta bitkin bulunarak veterinere götürülen hayvanın, köpek mi yoksa çakal mı olduğu tartışma konusu oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince çakal-köpek melezi olduğu gerekçesiyle köpek sınıfında sayıldığı için rehabilitasyona alınmayan havyanın ırk ve genetik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA tespiti talep edildi. 
Ortahisar ilçesinde hayvanseverin bitkin bulduğu köpeğe benzeyen hayvan, korumaya alındı. Çene yapısı, tüyleri ve sesi yaban hayvanlarına benzediği düşünülen hayvan, veteriner kliniğine teslim edildi. Ancak veterinere götürülen hayvanın, köpek mi yoksa çakal mı olduğu tartışma konusu oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince çakal-köpek melezi olduğu gerekçesiyle köpek sınıfında sayıldığı için rehabilitasyona alınmayan havyanın ırk ve genetik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA tespiti istendi. 
`ÇAKAL MELEZİ DEYİP KÖPEK KABUL ETTİLER´
Köpeğin ırkı nedeniyle belirsizlik yaşadıklarını söyleyen Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Bir kadın beni arayıp bu yavruyu ürkek şekilde bulduğunu söyleyip fotoğraflarını gönderdi. Fotoğraflarına bakınca farklı göründüğünü düşünüp kliniğe yönlendirdik. Birçok veterinere sorduk herkes farklı şey söyledi. Kimisi kurt kimisi çakal melezi dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri bize çakal melezi olup köpek kabul edilebileceğini söyledi. Diğer veterinerler ise çakal olduğunu söylüyor. Bu hayvan büyüdüğünde çakal gibi davranış gösterirse ne olacak? Yetkililerden bu hayvan için gen testi veya farklı bir şekilde ırk tespiti yapmasını, ne melezi olduğunu bildirmelerini istiyoruz. Sahiplendirme yapamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çakal ve kurdun sahiplendirilmesi yasak. Bu hayvanın ne olduğunu bilemiyoruz, doğaya bırakılsa yaşayamaz. Durumuna göre artık hayvanat bahçesi veya sonu ne olur bilemiyorum" dedi.
'MELEZ YAVRULAR DOĞABİLİYOR'
Yavru hayvanın fiziksel özelliklerinin çakal görünümünde olduğunu belirten Trabzon Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erol Sayın da "Genetik olarak yüzde 100 çakal geni taşıyor mu, taşımıyor mu; patileri nasıldır, diye bakmaya gerek yok. Bu işten anlayanlara sorduğunuzda bu yavrunun çakal yavrusu olduğunu söyleyecektir. Yetkili kurum bu yavruyu alıp bir an önce rehabilite etmeli. Doğada çakallar köpekler çiftleşme döneminde birbirleriyle eşleyip melez yavrular doğabilir. Bu yavrumuzu tamamen çakal yavrusu olarak tanımlıyoruz ve derhal yavrunun ekiplerce rehabilite edilmesi lazım" diye konuştu.
Yavrunun melez olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen uluslararası köpek ırk hakemi Nil Yeşim Dursun ise "Bu hayvana neresinden bakarsanız bakın melez olduğu anlaşılıyor. Çakal, kurt gibi karma bir görünüme sahip. İstanbul´da köpeğin fotoğrafını gönderdiğimiz çoğu kurum yetkilileri de yaban melezi olduğu görüşünde. Bu ufaklığa DNA tespiti yapılarak ırkının netleştirilmeli ve sonuca göre rehabilitasyon veya sahiplendirme seçeneğine gidilmeli" dedi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez
2023-01-21 11:15:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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