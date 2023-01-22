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Pisten çıkan uçakta yolcuların 'ölüm korkusu'

DHA

Pisten çıkan uçakta yolcuların 'ölüm korkusu'


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON Havalimanı'nda 5 yıl önce, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplandığı, 2 pilotu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı kazaya ilişkin soruşturmada yolcuların ifadelerine DHA ulaştı. Yolculardan İ.A., "Bir anda uçağın burnu yere vurdu. Uçaktan atlayarak çıktım. Psikiyatra giderek tedavi oldum; anksiyete bozukluğu tanısı konuldu" derken, A.Ş.K. ise "Tahliyelerin olacağı arka kapıya yöneldim; çok korkmuştum, öleceğimi sandım" ifadelerini kullandı.
AnkaraTrabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılan uçak, güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekiplerce incelendi. Bir daha uçmayacağı belirlenen uçağın, Yomra Belediyesi'ne tahsis edilip, restorana dönüştürülmesi planlandı. Uçak, yüklendiği TIR'la 29 Eylül 2018'de Yomra ilçesindeki pazar alanına götürüldü. Hurdaya ayrılan uçak, daha sonra Yomra ilçesi sahilinde 'pide salonu' olarak dönüştürüleceği alana taşındı.
YOLCULARIN İFADELERİNE DHA ULAŞTI
Kazayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında pilotlar, kabin ekibi ve yolcuların ifadelerine başvuruldu. Kaza ile ilgili 10 yolcu şikayetçi oldu, diğerleri ise şirket ile uzlaştı. Pilotlar Ender Bayraktar ve İrfan Yavuz hakkında 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle Trabzon 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.
'PSİKİYATRA GİDEREK TEDAVİ OLDUM'
Soruşturma kapsamında uçakta, korku ve panik yaşayıp, aralarında hafif yaralananların da yer aldığı yolcuların ifadelerine DHA ulaştı. Yolculardan S.G., "Uçakta şiddetli sarsılma hissettik. Uçak ani manevra yapıp, ön kısmı aşağı pozisyonda sert şekilde durdu. Sonrasında içeriye yoğun benzin kokusu yayıldı. Bir süre panik halinde bekledikten sonra tahliye anonsları yapıldı. Uçak kapısında şişme kaydıraktan kayarak uçaktan çıktık. Yaşanan bu olay nedeniyle hafif yaralandım. Korku yaşayarak psikolojik olarak da etkilendim" dedi.
Yolculardan İ.A. ise kaza sırasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Uçak, normal indikten sonra hızını yavaşlatması gerekirken hızlandı. Ne yavaşladı ne de havalandı. Uçağın bir yere değip, zorlandığını fark ettim. Pistten uzaklaşmıştık. Bir anda uçağın burnu yere vurdu. Uyarı anonsları yapıldı. Kendi marifetim ile uçaktan atlayarak çıktım. Sonrasında beni korku ve tedirginlik sardı. Psikiyatra giderek tedavi oldum; anksiyete bozukluğu tanısı konuldu. Tedaviye rağmen bu durum sürdü."
'UÇAKTA OKSİJEN MASKE AÇILMADI'
Uçağın denize yönelerek durduğunu anlatan yolculardan B.G. ise "Uçak içerisinde bir süre oksijen maskesi açılmadı. Kaza sonrası vücudumun çeşitli yerinden darbe aldım. Hafif yaralanmama ve korkmama neden olan pilotlar ile uçak şirketinden davacıyım" dedi. Yolculardan S.U. de, "Kaza sonrası yaklaşık 20 dakika uçağın kapıları açılmadı. Korku ve panik yaşayan yolcular, birbirine yardımcı olmaya çalıştı. Kapı açılınca indiğim sırada, görevlinin itmesi ile sağ ayağım demire çarptı. Ayağımda morarma ve ezilme oldu. Tedavi sonrası eve gittik. Uçak kazası yaralanmam ve psikolojik olarak etkilenmeme sebep oldu" ifadelerini kullandı.
'UÇAKTA ÖLECEĞİMİ SANDIM'
Uçakta korktuğunu söyleyen A.Ş.K. ise "Uçakta büyük gürültü oldu. Koltuğumdan fırladım; alnımı yere çarptım. Herkes korku yaşadı. Arka kapıdan tahliyelerin olacağı bildirildi. Arka kapıya yöneldim; çok korkmuştum, öleceğimi sandım. Şok halinde uçaktan atladım" dedi.
Yolculardan F.D. de şunları anlattı:
"Camdan dışarı bakıyordum, uçak aniden denize doğru manevra yaptı. O esnada uçağın altından çıkan kıvılcımları gördüm. Korku ile 'Uçak patlayacak, eyvah nereye gidiyoruz' diyerek bağırmaya başladım. Uçakta ağır benzin kokusu vardı; nefes almakta güçlük yaşadım. Arka kapıya yöneldiğimizde kabin görevlilerinin 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi' şeklinde bağrışmalarını duyunca iyice panikledim. Kapıdan çamura atladım, beni görevliler çıkardı."
Öte yandan uçaktaki kabin görevlileri de soruşturmadaki ifadelerinde; kaza sonrası gerekli bilinçlendirmede bulundukları yolcuları, arka kapıdan açılan şişme kaydıraktan tahliye edip, uçağı en son terk ettiklerini söyledi.
PİLOT, YARDIMCISINI SUÇLAMIŞTI
Bu arada kazaya ilişkin bilirkişi raporuna göre; kusurlu bulunan pilotlardan Ender Bayraktar, ifadesinde, "Yardımcı pilot, uyarmama rağmen iki kez motorların pisti pas geçmesini sağlayan tuşa bastı. Durumu fark edip, uçağı teslim almam ile büyük bir kazanın önüne geçildi" demişti.
Yardımcı pilot İrfan Yavuz ise "Uçak, iniş pistinde ilerlerken yavaşlamayarak devam etti. Sonra prosedür gereği birinci kaptan uçağı devraldı. Ancak uçak durmadı. Zeminin ıslak oluşu nedeniyle uçak, soldan pistin dışına çıktı" diye savunma vermişti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2023-01-22 09:40:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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