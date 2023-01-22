Trabzonspor - İstanbulspor: 4-0



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis (Dk. 69 Doğucan), Bakasetas (Dk. 60 Trezeguet), Abdülkadir (Dk. 75 Bardhi), Yusuf (Dk. 60 Hamsik), Djaniny, Gomez (Dk. 69 Umut)

İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan, Mehmet, Okan, Ali Yaşar, Mahamadou, Muammer (Dk. 56 Emir Kaan), Rroca, Jetmir (Dk. 56 Lokilo), Ethemi (Dk. 80 Vefa), Eze (Dk. 71 Guri)

GOLLER: Dk. 33 Yusuf, Dk. 48 Bartra, Dk. 51 Bakasetas, Dk. 64 Trezeguet (Trabzonspor)

SARI KART: Yusuf (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig´in 20´nci haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabaka, ev sahibi takımın 4-0´lık farklı galibiyetiyle tamamlandı. Bu skorla Trabzonspor ligdeki puanını 35´e çıkardı.

32´nci dakikada Trabzonspor´un serbest vuruşunda Bakasetas topu ceza sahasına ortaladı. Denswil yüksekten gelen topa havalanarak kafa vuruşu yaptı. Rakip oyuncuların arasındaki Yusuf Yazıcı´nın yere inen topa sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

38´inci dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Jetmir topu ceza sahasının soluna doğru gönderdi. Ceza sahasının içinde topla buluşan Ethemi´nin vuruşunda top üst direkten dışarı çıktı.

46´ncı dakikada İstanbulspor´da Eze'ni vuruşu Bartra'dan sekti. Topu önünde bulan sol çaprazdaki Ethemi´nin şutunda Uğurcan topu yakaladı.

49´uncu dakikada Trabzonspor´da paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta sağ çaprazdaki Bakasetas topu ceza sahası içine gönderdi. Kale önündeki Gomez´in topukla yaptığı vuruşu kaleci Jensen geri çevirdi. Jensen´den seken topa vuran Bartra´nın şutunda top ağlara gitti: 2-0.

51´inci dakikada sol kanattaki Eren Elmalı´nın ceza sahasına ortaladığı top savunmaya çarparak sekti. Ceza sahası önünde topla buluşan Bakasetas´ın sol uzak köşeye doğru sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

64´üncü dakikada orta sahada topla buluşan Hamsik, sol kanattaki Trezeguet´e pasını verdi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Trezeguet´in kaleye doğru vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşma Trabzonspor´un 4-0´lık galibiyetiyle tamamlandı.

35 MAÇTIR YENİLMEDİ

Evinde sırtı yere gelmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor müsabakasından da galip ayrılarak namağlup serisini bozmadı. Rakibini 4 golle deviren bordo mavililer sahasında yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı.

HAFTALAR SONRA ÜST ÜSTE KAZANDI

Ligin ilk yarısında istikrar yakalayamayan Trabzonspor, ligde 110 günlük uzun bir aranın ardından üst üste iki maç kazanmayı başardı. Son olarak ligin 7´nci haftasında sahasında Gaziantep FK ve 8´nci haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor´u mağlup eden bordo-mavili ekip, haftalar süren hasretin ardından üst üste maç kazanmasını bildi.

TREZEGUET SONRADAN GİRDİ, GBAMİN KADRODA YOK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın son oynadığı Ziraat Türkiye Kupası´nda Ümraniyespor müsabakasındaki kadroyu değiştirdi. Bartra-Denswil ikilisini stoper hattında konumlandıran Avcı, sakatlığı bulunan Gbamin´i kadroya almadı. Trezeguet´i yedek kulübesine alan Avcı, serum tedavisi gören Hugo´yu da kulübede dinlendirdi. Mücadelenin 60'ıncı dakikasında Bakasetas'ın yerine oyuna dahil olan Trezeguet, 64'üncü dakikada fileleri havalardırdı.

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları süren Dorukhan, Visca ve Serkan kadroda bulunmazken Lahtimi de maçın kadrosunda yer almadı.

FATİH TEKKE´YE SEVGİ GÖSTERİSİ

İstanbulspor Teknik Direktörü ve Trabzonspor´un sevilen eski futbolcusu Fatih Tekke, sahaya çıktığı sırada tribünlerdeki taraftarın sevgi gösterisiyle karşılandı. Bordo-mavili taraftarların alkış ve tezahüratlarıyla sahaya çıkan teknik adam, tribünleri alkışlayarak karşılık verdi. Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan, Abdülkadir ve Yusuf, maç başlamadan önce teknik adamla sahada kucaklaştı.

YUSUF´UN PERFORMANSI ALKIŞLANDI

Trabzonspor´un ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, yaklaşık 3 buçuk yıl sonra bordo-mavili formayla ligde ilk golünü attı. 2019 yılında Lille´ye transfer olan ve sezon başında Fransız ekibinden kiralanan oyuncu, Süper Lig´deki son golünü 18 Mayıs 2019 tarihinde oynanan ve Trabzonspor´un 2-1 galip geldiği Beşiktaş maçında atmıştı. Son haftalarda performansında yükseliş gösteren oyuncunun takımına olan katkısı taraftarlardan alkış aldı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, rakip takım yöneticileriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi. Karşılaşma öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu´nda düzenlenen yemekte başkan Ahmet Ağaoğlu, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na günün anısına plaket takdim etti.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-22 21:10:47



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