Trabzonspor - İstanbulspor maçının ardından

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Süper Lig´in 20´nci haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor´un kariyerindeki yerini anlatarak, Fatih Tekke hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti. Avcı, "Bu toprağın yetiştirdiği çok özel bir oyuncu. O'nunla çalışmak kısmet olmadı ama hayranlıkla izlediğim, çok büyük bir oyuncu potansiyeli. Milli takımda ve Trabzonspor´da önemli işler yaptı. Uzun zamandır izliyorum. Bu oyuna kafasını yorup iyi şeyler yapmaya, oyunu geliştirmeye çalışıyor. Umarım özel oyunculuğunu teknik adamlığında da Trabzonspor´da doğru zamanda doğru şekilde o fırsat geldiğinde en iyi şekilde kullanabileceğini düşünüyorum. Şampiyon olduğumuz günün ertesi gün arayıp bizi tebrik etmişti. O duyguları oda bizimle beraber yaşadı. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" dedi.

"DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Avcı, "Rakibimiz bizi bekleyeceklerdi, biz topa sahip olarak oynayacaktık. Oyunun senaryosu bu şekildeydi. Biz oyuna bu senaryoda başladık. İlk 10 dakikada bazen oyuna çok müdahil olmak istemiyorum. Oyuncuların bazen topa temas etmek bazen oyunun içine girmek, bazen oyunda daha sıcak hale gelmek için otun formasyonundan uzaklaşabiliyorlar. Orta sahada da merkezde de sayısal olarak fazlalığımız olmasına rağmen pasın şiddetini ve kalitesini süre geçtikçe artıramadık. Daha çabuk topu çevirmemiz lazım, mesafeyi çok hızla kat etmemiz, oyunun yönünü çabuk değiştirmemiz, kenarları daha fazla kullanmamız lazım. Rakip de buna 30 dakika doğru savunma yaparak doğru cevaplar verdi ama biz daha hareketli olabilirdik, daha hızlanabilirdik. Duran toptan golü bulduk. İkinci yarının başı itibarıyla oyun daha hızlı hale geldi. 2-0 olunca oyuncunun özgüveni daha fazla yerine geliyor. Sonrasında 4-0´lık sonuç ortaya çıktı. Daha farklı olabilirdi. Çarşambadan sonra oynayan ve oynamayan, bazen 120 dakika oynayan oyuncuları herkesi doğru kullanmaya çalıştık. Bütün oyuncu grubu da buna doğru cevabı verdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza özellikle teşekkür ediyorum. İç saha yenilmezliğimiz 35 maç olmuş. Bundaki en büyük faktörlerden bir tanesi Trabzonspor taraftarıdır. Trabzonspor onları mutlu ediyor, mutlu etmeye devam edecek. Bu yarışta iniş çıkışlar vardır. 26 ayda en fazla puan alan en fazla kupa kazanan takımız ve bunun sürekliliğini daha iyi hale getirip daha iyi organze olmaya çalışıyoruz. Trabzonspor sahada hiçbir zaman vazgeçmeyecek" diye konuştu.

"VISCA'NIN DÖNÜŞÜNÜ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Edin Visca´nın sözleşmesinin dondurulduğu iddialarını yanıtlayan Avcı, "Öyle bir durum yok. Visca´nın doktor kontrolü devam ediyor. Daha hızlı iyi gidiyor. Visca çok değerli oyuncu. O olmayınca formasyonda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Edin Visca´nın dönüşünü dört gözle bekliyoruz. Şu an itibarıyla süremiz var. Transfer ayı içinde neler yapabileceğimizi göreceğiz. Şu an itibarıyla bir şey yok. Visca´nın sağlık durumunu takip ediyor ve dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"YABANCI SAYIMIZ DOLU"

Devre arasında transfer planlaması hakkında konuşan Avcı, "Yabancı sayımız şu an dolu. Yerli oyuncu belki kaynaktan kullanmak çok kolay durmuyor. Trabzonspor´un menfaatleri doğrultudunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. İlla transfer yapalım, kulübü zor durumda bırakalım gibi bir şeyi hiçbir yerde ve hiçbir zaman yapmadım. Şu an itibarıyla bir şey gözükmüyor" dedi.

FATİH TEKKE: TRABZONSPOR´LA OYNARKEN DAHA DİKKATLİ OLMAK LAZIM

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise oyun olarak istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek, Trabzonspor karşısında denediği farklı oyunda başarılı sonuç alamadıklarını söyledi. Tekke, "Oyunu 2-3 bölümde değerlendirmiştim. İlk bölümü geçtiğimiz dediğimiz anda duran toptan, eksiğimiz olan yönden golü yedik. Trabzonspor'la oynarken daha dikkatli oynamak lazım. Savunmada ciddi bireysel hatalar yaptık. Oyun düzensiz bir oyuna döndü. Bugün tek kazanım olarak haftaya sarı kart sınırında olan oyuncularımızın cezalı duruma düşmemeleri oldu" dedi.

"BU ŞEHİR BENİM ŞEHRİM"

Trabzonspor taraftarlarının kendisine gösterdiği sevgi selini değerlendiren Tekke, "Her dakika Trabzon'a dönmeyi bekliyorum. Bu şehri ve insanını seviyorum. Buraya aitim. Teknik adam olarak çok değerli bir kulüpte çalışıyorum, bana bu fırsatı verdiler. Onları mahcup etmek istemiyorum. Koşullar sizin hayatınıza yön verebiliyor ama bu şehir benim şehrim" diye konuştu.

"BİZİM İŞİMİZ ZOR"

Ligin son sıralarında bulunan takımının durumuyla ilgili değerlendirme yapan teknik adam, "Bizim işimiz zor. Oyuncu katılması lazım. Gidenler ve gelenler var. Hem yarışırken, hem de kendi oyununu oynayabilmek kolay değil. Farklı farklı maçlara hazırlanıyoruz ve potansiyelimiz belirli bir seviyede. Totali değerlendirdiğimizde ihtiyaçlarımız var ama hepsini tamamlamak mümkün gözükmüyor. Asla pes eden bir yapımız yok. Oyun için biraz süreye ihtiyacımız var değil. Bu ligde kalmak için son ana kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Abdullah Avcı'nın açıklamaları

-Fatih Tekke'nin açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-22 22:40:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.