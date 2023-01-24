Otomobilin çarptığı Merve, öldü

Aleyna KESKİN/YOMRA (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Yomra ilçesinde iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Merve Kurt (23), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Kaşüstü mevkisinde meydana geldi. Bölgedeki alışveriş merkezindeki markette çalışan Merve Kurt'a (23), iş çıkışı yolun karşısına geçmek isterken M.D. yönetimindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kurt, çağrılan ambulansla Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kurt, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Aleyna KESKİN
2023-01-24 11:15:57
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