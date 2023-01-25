Trabzonspor´da 5 eksikli idman

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Selay SAYKAL-Aleyna KESKİN/TRABZON(DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 21´inci haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını basına açık yapılan idmanla sürdürdü. Bordo mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Maxi Gomez, Jean Philippe Gbamin, Abdülkadir Ömür, Edin Visca ve Dorukhan Toköz idmana çıkmadı.

Süper Lig´in 21´inci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.30´da ilk 30 dakikası basına açık yapılan idmanda teknik direktör Abdullah Avcı gazetecilerle kısa süre sohbet etti.

Atakaş Hatayspor hazırlıklarında Kalf bölgesinde kas spasmı yaşayan Bruno Peres, sağ kalf kasında kas spazmı yaşayan Marek Hamsik, sağ hamstring kasında ağrısı olan Manolis Siopis kontrollü olarak çalıştı. Sağ hamstrig bölgesinde kas spazmı yaşayan Maxi Gomez, sol dizinde ödem bulunan Jeap Philippe Gbamin, sağ kasığında kas spazmı yaşayan Abdülkadir Ömür, tedavileri süren Edin Visca ve Dorukhan Toköz ise idmana çıkmadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Trabzonspor idmanından görüntüler(FOTOĞRAF)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Aleyna KESKİN

2023-01-25 12:49:59



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