Sadi Tekelioğlu: Futbolda kurtuluş altyapıdadır

Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, "Türk futbolunun, özellikle ekonomik anlamda çöküşün arttığı bu dönemde kurtuluş altyapıdadır. Yetiştirilip üst takıma çıkarılan her isim, kulübü geleceğe sağlam adımlarla taşır" dedi.

Trabzonspor´un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin dergisine Türk futbolunun sorunlarını ve altyapıdan oyuncu yetiştirilmesinin zorluklarını değerlendirdi.

'FUTBOLDA KURTULUŞ ALTYAPIDADIR'

Geçmişte bilgiye ve yeniliklere ulaşmanın daha zor olduğunu belirten Sadi Tekelioğlu, "Hiç kursa gitmeyen, hiçbir eğitimi olmayan Özkan Sümer altyapıda çığır açtı, mesela Türkiye´de ilk bireysel antrenmanı profesyonelce başlatan isimdi o. Trabzonspor´da altyapının mimarı Özkan Sümer´dir. Bunu sürdüren, mesela altyapıda bireysel antrenman başlatan isimdir. Ve Trabzonspor efsanesinin Türk futboluna yerleşmesinde katkısı olan kişidir. Asıl önemli olan, A Takıma geçince de korkmadan genç oyunculara şans vermesidir. A takımdayken, altyapıdaki yeteneklerin isimlerini, doğum tarihlerini bile ezberine alırdı, o kadar yakın ilgilenirdi. Türk futbolunun, özellikle ekonomik anlamda çöküşün arttığı bu dönemde kurtuluş altyapıdadır tabi ki. Yetiştirilip üst takıma çıkarılan her isim kulübü geleceğe sağlam adımlarla taşır. Ama altyapının sağlam ilerleyebilmesi için rahmetli Özkan Sümer hocamızın çalışma prensiplerini uygulamaktan, yönetimlerin bunu kabullenmesinden başka çare yok" dedi.

'YETENEĞİN TORPİLİ OLMAZ'

Futbolda takımlarında altyapıların kanayan yarasının `torpil´ olduğunu öne süren Sadi Tekelioğlu, "Şu an Türk futbolundaki önemli bir sorun da budur: Onun adamı, benim oğlum, yöneticinin akrabası, siyasinin yakını diyerek altyapıya baskı yapıyorlar, oradaki antrenörler ses çıkaramıyor, bu nedenle bazı yetenekler harcanıyor, torpilli isimler haksız yere kalıyor. Hiç sporda kayırmacılık, yeteneğin torpili olur mu? Bunu yaşıyoruz yıllardan beri ne yazık ki, torpille oyuncu oynatılıyor resmen. A Takım antrenörlerinin altyapıya bakış açıları son derece zayıf. Yöneticiler de kendi yetersizliklerini altyapının yetersizliği olarak göstermeye çalışıyorlar" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-26 13:29:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.