Trabzonspor´da Hatayspor hazırlıkları devam ediyor

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Selay SAYKAL/TRABON,(DHA) Süper Lig´in 21´inci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.30´da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo-mavililer, teknik ısınmanın ardından çabukluk ve 5'e 2 çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı. Dün yapılan idmana sakatlığı nedeniyle katılmayan Maxi Gomez bugün takımla birlikte çalıştı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-26 16:20:58



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