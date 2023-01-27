Trabzonspor'da Marek Hamsik, Hatayspor maçında yok

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor´un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, sağ baldır bölgesinde yaşadığı ağrı nedeniyle Atakaş Hatayspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig´in 21´inci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor´da orta saha oyuncusu Marek Hamsik kamp kadrosundan çıkarıldı. Bugün yapılan son idmanda sağ baldırında ağrı hisseden yıldız oyuncu, deplasman kafilesinde yer almayacak.

Trabzonspor Kulübü A Takım Doktoru Halil Polat tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamsik, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-27 15:31:32



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