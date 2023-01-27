Trabzonspor 9 eksikle Hatay´a gitti

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Trabzonspor, Süper Lig´de yarın karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Hatay´a hareket etti.Spor Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında Atakaş Hatayspor ile yarın karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde sabah taktik çalışması gerçekleştirildi. Son hazırlıklarını yapan obordo-mavililer saat 16.00´da Trabzon Havalimanı´ndan özel uçakla Hatay´a hareket etti.

AĞRI HİSSEDEN HAMSIK VE GBAMIN KADRODAN ÇIKARILDI

Bordo mavililerin deplasman kafilesinde bugün yapılan taktik idmanında ağrı yaşayan Marek Hamsik ile Jean Philippe Gbamin, tedavileri süren Edin Visca, Serkan Asan, Dorukhan Toköz ile genç oyunculardan Hakan Aydın, Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Arif Boşluk yer almadı.

Trabzonspor´un 22 kişiden oluşan Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Mountassir Lahtimi, Mahmoud Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar" DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-27 16:34:32



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