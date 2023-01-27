Metin Lokumcu davasında mahkeme: 'İç güvenlik uzmanı' adı altında bir bilirkişi yok



TRABZON, (DHA)ARTVİN´in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011'deki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazıyla fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilen emekli öğretmen Metin Lokumcu (55) olayıyla ilgili 13 polisin yargılandığı davada; mahkeme heyeti, 'iç güvenlik uzmanı' adı altında bir bilirkişi olmadığı gerekçesiyle bilirkişi raporunu reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011'de Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 10 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması, Trabzon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü ancak mahkemenin mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, görevsizlik kararı verdiği dosya, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Dün başlayıp bugün de süren duruşmaya Metin Lokumcu´nun ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

'BAŞKALARI DA ÖLMESİN İSTİYORUZ'

Tanık Burhanetin Hacıyakupoğlu, Aytekin Genç, Necati Dişli, Görkem Gürhan´ın ifadelerinin ardından Metin Lokumcu´nun oğlu Ulaş Lokumcu da mahkemede söz alarak, "O gün Hopa´da, başka insanlar da ölebilirdi. Bazı ifadelerde sanki polise düşman gibi davranıldığını söylüyorlar. Babamın yüzlerce polis olan öğrencisi vardır. Ancak burada hata var. Bunun görülmesi gerekiyor. Biz bu kimyasal gazların öldürücü olduğunu anlatmak istiyoruz, görülsün istiyoruz. Babamdan sonra da insanlar bu gazlardan öldü. Başkaları da ölmesin istiyoruz" dedi.

Tanık ve sanık avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, mahkemeye sunulan bilirkişi raporunu, içerisinde yer alan `iç güvenlik uzmanı´nın teknik bir sıfat olması ve bu sıfatta bir bilirkişi olmadığı gerekçesiyle mahkemeye sunulan bilirkişi raporunu, reddetti. Davada adı geçen diğer polislerin dinlenmesine karar veren heyet, duruşmayı 25 Mayıs'a erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez TRABZON, (DHA)

2023-01-27 20:55:17



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