Trabzonspor'da Marek Hamsik´in tedavisine başlandı

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´da sağ baldır bölgesinde yaşadığı ağrı nedeniyle Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer almayan Slovak oyuncusu Marek Hamsik´in tedavisine başlandığı duyuruldu.

Trabzonspor Kulübü A Takım Doktoru Halil Polat tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik´in bugün yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ baldır bölgesinde kas (gastroknemius) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-28 13:36:07



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