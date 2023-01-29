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Trabzonspor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı

DHA

Trabzonspor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)Süper Lig´in 21´inci haftasında Atakaş Hatayspor´a konuk olan Trabzonspor, deplasmandan 2-1 mağlubiyetle döndü. Şubat ayında 7 müsabakaya çıkacak olan bordo-mavili takım 22´nci hafta müsabakası olan Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Spor Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında Atakaş Hatayspor´a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor, dün oynanan müsabakanın ardından şehre döndü. Şubat ayı içerisinde 2 UEFA Konferans Ligi, 5 tane de Süper Lig olmak üzere toplam 7 müsabakaya çıkacak olan bordo-mavili ekip, 1 Şubat Çarşamba günü oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da idman yapan Trabzonspor'da dün oynanan Atakaş Hatayspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon ve 5´e 2 çalışma yaptı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı.
Günü tek idmanla kapatan Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-01-29 17:12:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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