Trabzonspor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı

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Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)Süper Lig´in 21´inci haftasında Atakaş Hatayspor´a konuk olan Trabzonspor, deplasmandan 2-1 mağlubiyetle döndü. Şubat ayında 7 müsabakaya çıkacak olan bordo-mavili takım 22´nci hafta müsabakası olan Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında Atakaş Hatayspor´a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor, dün oynanan müsabakanın ardından şehre döndü. Şubat ayı içerisinde 2 UEFA Konferans Ligi, 5 tane de Süper Lig olmak üzere toplam 7 müsabakaya çıkacak olan bordo-mavili ekip, 1 Şubat Çarşamba günü oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da idman yapan Trabzonspor'da dün oynanan Atakaş Hatayspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon ve 5´e 2 çalışma yaptı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Günü tek idmanla kapatan Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-29 17:12:20



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