Peres´in sağ omzunda bağ yaralanması tespit edildi

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor´da omzundan sakatlanan ve sağ omuz bölgesinde `akromioklavikular´ bağ yaralanması tespit edilen Brezilyalı oyuncu Bruno Peres'in tedavisine başlandı.

Trabzonspor´da aşil tendonu sakatlığından sonra uzun süre sahalardan uzak kalan Bruno Peres, Süper Lig´in 21´inci haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçının 71´inci dakikasında omzunda sakatlanmıştı. Maçın ardından Trabzon´a dönerek sağlık kontrolünden geçen oyuncunun sağ omuz bölgesinde `akromioklavikular´ bağ yaralanması olduğu açıklandı.

Trabzonspor A takım doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig´in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Bruno Peres´in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-30 17:17:44



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