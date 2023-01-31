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Pistten çıkan uçağın pilotunun 'Kusurlu' dediği havalimanında kıyı erozyonu tehlikesi

DHA

Pistten çıkan uçağın pilotunun 'Kusurlu' dediği havalimanında kıyı erozyonu tehlikesi


Aleyna KESKİNSelay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´da 5 yıl önce iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan yolcu uçağının hakkında dava açılan 2 pilotundan Ender Bayraktar´ın ifadesinde, pist mesafesinin denize yakın oluşunun, kazaya neden olduğunu öne sürüp, Devlet Hava Meydanları İşletmesi´ni kusurlu bulması, havalimanındaki pistte kıyı erozyonu tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz kıyısına paralel uzanan Trabzon Havalimanı pistinin, deniz dalgalarıyla aşınıp kıyı erozyonuna uğradığını belirterek, "Kazada uçak, en dar, dalgaların en fazla aşındırmış olduğu yerden pistten çıktı; bu bir ikazdı. Yağışlarda bu tür olaylar tekrarlanabilir. Kıyıya istinat duvarları çekilerek önlem alınmalı" dedi.
AnkaraTrabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı, 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Hurdaya ayrılan, 500 ve 350 tonluk vinçlerle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, teknik incelemeleri sonrası restorana dönüştürülmesi için yüklendiği TIR'la 29 Eylül 2018´de Yomra ilçesine götürüldü. Kazayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kaptan pilot Ender Bayraktar (67) ve yardımcı pilot İrfan Yavuz (51) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan Trabzon 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Soruşturmada ifade veren pilot Ender Bayraktar´ın, "Piste mesafesi 40 metre olan deniz yönündeki çukura düştük. Esasında bu mesafenin 90 metre olması gerekir. Bunda Devlet Hava Meydanları işletmesinin kusuru vardır" şeklindeki ifadesi sonrası Karadeniz kıyısındaki Türkiye'nin trafikler yönünde en önemli havalimanları arasında yer alan 2 bin 640 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip pisti bulunan Trabzon Havalimanı´nda kıyı erozyonu tehlikesi yeniden gündeme geldi.
`HAVAALANININ BULUNDUĞU YER EROZYONA UĞRUYOR´
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz kıyısına paralel uzanan Trabzon Havalimanı pistinin, deniz dalgalarıyla aşınarak kıyı erozyonuna uğradığını belirtip, önlem alınmasını önerdi. Prof. Dr. Bektaş, "Sürekli olarak deniz dalgalarının tahribatı ile havaalanının bulunduğu yer erozyona uğruyor. Dolayısıyla sürekli olarak havaalanı geriye doğru çekiliyor. Bu da daralmasına sebebiyet veriyor. Kıyı erozyonunun önlenmesi lazım. Yani çevredeki yapılar gibi pist de koruma altına alınmalı. 2018´deki kazada uçak, en dar, yani dalgaların en fazla aşındırmış olduğu yerden pistten çıktı; bu bir ikazdı. Turizm açısından Trabzon´da önemli bir yer; büyük uçaklar buraya iniyor. Yağışlı havalarda bu tür olaylar tekrarlanabilir. O yüzden önlem alınması gerekir" diye konuştu.
Davada kaptan pilotun iddialarını değerlendiren Prof. Dr. Bektaş, "Kaptan pilot diyor ki; eğer o pistte güvenlik alanı 90 metre olsaydı bu tür kazalar olmazdı. Bu ne anlama geliyor? Pistin olması gerekenden biraz daha geniş olması lazım. Bunun için de oraya istinat duvarları çekilecek ve kıyı erozyonunu önleyici mühendislik yapıları yapılmalı. Bu, uçakların güvenliği açısından son derece önemli. Aslında en ideali nedir? Trabzon Havalimanı´nın uluslararası standartlara uygun bir şekilde olmasıdır. Umarım ileriki yıllarda yapılacak olan çalışmalarla bu gerçekleşir" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selay SAYKAL
2023-01-31 10:23:14

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