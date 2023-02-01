İşe giderken otomobilin çarptığı Tarık öldü; kaza anı kamerada

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Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON(DHA)TRABZON´da, işe giderken yolun karşına geçtiği sırada otomobilin çarptığı Tarık Güney (34), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kutlugün Mahallesi, Trabzon-Gümüşhane kara yolunda meydana geldi. Mehmet K. (35) yönetimindeki 61 ZT 400 plakalı otomobil, sanayideki işine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Tarık Güney´e çarptı. Otomobilin çarpmasıyla havalanarak savrulan Güney, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Güney´in cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsisi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, kaza anı da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2023-02-01 13:19:24



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