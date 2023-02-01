Marek Hamsik saçlarını kestirdi



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor´un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, sembolü olan saç stilini değiştirdi. Kendisiyle özdeşleşen saçlarını kestiren Hamsik´in sakatlığı sonrasında yaptığı bu hareketi futbolu bırakacağı şeklinde yorumlandı.

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik, takımının Antalyaspor ile karşılaştığı saatlerde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sağ baldır bölgesinde kas yaralanması yaşayan ve tedavi sürecinde ülkesine giden yıldız futbolcu, kendisiyle özdeşleşen saç stiline veda etti. Sosyal medya hesabından video paylaşan Hamsik´in, kuaför koltuğunda saçlarının üst kısmını kestirdiği görüldü. Uzun süren sakatlıkları nedeniyle futbola veda etmeye hazırlanan Slovak yıldızın imajını değiştirmesi, futbolu kesin olarak bırakma kararı aldığı şeklinde yorumlandı.

Trabzonspor´un başarılı oyuncusu Hamsik, geçmişte verdiği bir röportajda, saçlarını kestirdiğinde futbolu bırakacağını söylemişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Marek Hamsik'in sosyal medya hesabından paylaştığı video

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL

2023-02-01 21:42:30



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