Trabzonspor - Antalyaspor: 2-0



Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)-STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra (Dk. 46 Hugo), Denswil, Eren (Dk. 63 Hüseyin), Siopis (Dk. 84 Gbamin), Bakasetas, Abdülkadir (Dk. 46 Doğucan), Trezeguet, Djaniny (Dk. 75 Naci), Gomez.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Helton, Bünyamin, Gerxhaliu, Veysel, Güray, Fredy (Dk. 59 Nakajima), Fernando, Erdal (Dk. 68 Sinan), Ndao (Dk. 59 Mehmedi), Larsson (Dk. 79 Ghacha), Doğukan (Dk. 59 Floranus).

GOLLER: Dk. 34 Trezeguet, Dk. 90+4 Naci (Trabzonspor)

SARI KART: Bakasetas (Trabzonspor)

Süper Lig´in 22´nci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor´u 2-0 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan Karadeniz ekibi, bu skorla ligdeki puanını 38´e yükseltti.

5´inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Maxi Gomez, pasını sol kanattan hızla ceza sahasına giren Trezeguet´e aktardı. Ceza sahası içinde pası alan Trezeguet´in sağ ayakla gelişine vuruşunda top ağlara gitti. Maçın hakemi Mete Kalkavan ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

31´inci dakikada kalenin sağına doğru gönderilen topu alan Maxi Gomez, meşin yuvarlağı ceza sahasının solundan gelen Trezeguet´e gönderdi. Trezeguet´in vuruşunda kaleci Helton ayağıyla uzanarak topu kornere çeldi.

34´üncü dakikada Trabzonspor´un lehine kullanılan taç atışında ceza sahası çizgisindeki Bakasetas´ın sol kanattan içeriye çevirdiği topu kaleci Helton uzaklaştırmak istedi. Altı pasın dışına açılan topu takip eden Trezeguet´in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

43´üncü dakikada Antalyaspor´da Ndao´nun ceza sahasının sağından sert vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

45+7´nci dakikada Antalyaspor atağında ceza sahasının içinde topla buluşan Güray´ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı

72´nci dakikada Antalyaspor´da sağ kanattaki Floranus yerden ortalasıyla topu Larsson ile buluşturdu. Larsson'un ceza sahası içinden çektiği şutta top yandan dışarı çıktı.

90+4´üncü dakikada Trabzonspor atağında Larsen, savunma arkasına uzanan Gomez'e pas verdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Gomez topu kaleye doğru ortaladı. Konuk ekipte Floranus´un ters vuruşunda top direkten döndü. Naci Ünüvar´ın dönen topa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Karşılaşma, Trabzonspor´un 2-0 galibiyetiyle sona erdi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 36 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor sahasında konuk ettiği Antalyaspor karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı. Deplasmanda yüzü gülmeyen bordo-mavililer bu skorla evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Karadeniz ekibi, bu skorla Akyazı´daki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.

TRABZONSPOR´UN EKSİKLERİ

Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 2-1 mağlup olunan Atakaş Hatayspor maçındaki kadrodan farklı bir 11 sahaya sürdü. Savunmada Vitor Hugo´yu kulübeye çeken Avcı, stoper hattını Bartra-Denswil ikilisiyle şekillendirdi. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Bruno Peres yerine Larsen´ne görev veren Avcı, orta sahada Bardhi ve Yusuf´u yedek kulübesinde bekletti. Trabzonspor´da ayrıca sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik kadroda yer almadı. Takımın genç oyunculardan Naci ve Lahtimi yedek kulübesinde beklerken Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Hakan Aydın´a kadroda yer verilmedi.

NACİ, SÜPER LİG'DE İLK GOLÜNÜ ATTI

Trabzonspor´un genç oyuncularından Naci Ünüvar da yedek kulübesinde başladığı Antalyaspor maçının ikinci yarısında Djaniny´nin yerine oyuna girdi. Maça hareketlilik kazandıran genç futbolcu, karşılaşmanın uzatma dakikalarında gelişen atakta direkten dönen topu filelere göndermeyi başardı. Bordo-mavili forma ile Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında 2 kez gol kaydetmeyi başaran genç yıldız, bu akşam Süper Lig´deki ilk golünü Antalyaspor´a karşı atmayı başardı.

GBAMIN, 3 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Trabzonspor´da dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi gören Jean Philippe Gbamin, Fraport TAV Antalyaspor karşısında maça yedek kulübesine başladı. Son olarak ligin 18´inci haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında forma giyen ve devamında 3 maç kaçıran 27 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçının ikinci yarısında Siopis´in yerine oyuna girdi.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşma öncesinde Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Karşılıklı olarak başarı dileklerinin ardından Ahmet Ağaoğlu, Aziz Çetin'e günün anısına plaket takdim etti.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-01 22:35:46



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