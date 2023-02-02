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Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

DHA

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından


Selay SAYKAL-Salim SARIKOÇ/TRABZON(DHA)Süper Lig´in 22´nci haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, açıklamalarda bulundu. 
Galibiyeti ve maçı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı,"Oyun bence uzatmalar hariç istediğimiz gibiydi. Gol bulduk, ofsayttan sayılmayan golümüz oldu, pozisyonlar yarattık. Uzatmanın son 7-8 dakikalık bölümünde zaman zaman beklerken yaşadığımız sıkıntılar var. Devreye rakibin çaprazdan vuruşunda direkten dönen bir tek tehlikeli bir pozisyonla girdik. İkinci devre mecburen 2 değişiklik yapmak zorunda kaldık. Marc Bartra´nın kasığındaki ağrısı, Ömür´ün başının dönmesi nedeniyle. O yüzden oyun formasyonunda değişiklik yaptık. Tekrar istediğimiz fırsatı yakalayabilmek içindi. Topa daha fazla sahip olabilirdik ama rakibin saha dağılımı çok iyi ve iyi ayakları var. Çok bir şey vermedik ama oyunu daha önceden kopartabilirdik. Biraz burada sonuçlandırmayla ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Son dakikada attığımız golle maçı 2-0 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, bence oyunun büyük bölümüne sadık kaldılar. Zaman zaman rakibe topu bırakmak zorunda kaldık ve bazen doğru durduk, bazen hata yaptık ama geneli iyiydi. 36 maçtır burada kaybetmiyoruz ve en büyük etkenlerden birisi Trabzonspor taraftarı. Bize inanılmaz koşulsuz destek veriyorlar. Bizim de çok alışık olmadığımız Trabzon taraftarının alışık olmadığı son 3 deplasmanda mağlubiyet yaşadık. Hep şunu ifade ettim, `transfere ihtiyacımız yok, Trabzonspor taraftarına ihtiyacımız var´ dedim. Şampiyonluk yaşadık, kupalar aldık, istatistiki rekorlar var. onların duygularını anlıyorum. Bugün Gomez, Trezeguet de gol kaçırdılar. Djaniny oyunda bize çok faydalı oldu ama gol kaçırdı. Şimdi herkes mutlu, kazandık. Biz kazanarak devam etmek istiyoruz. Kısa bir süremiz var, en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" dedi.
"BAZEN KİMLİĞİMİZİ BULDUĞUMUZU ZANNETTİK"
Oyun formasyonunda arayışta olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Avcı, "Şampiyon takımların bir sonraki senelerine baktığımızda, geçen sene şampiyon olmuş bugün bizim gibi aynı durumu yaşayan süreçler olabiliyor. Bu geçişlerde zihinsel rahatlamalar ister istemez hepimizde farkında olmadan oluyor. Oyuncu sirkülasyonunun da fazla olması ve sakatlıkların da bununla örtüşmesi bizi oyun kimliği aramaya itti. İkinci yarı Fenerbahçe maçına başlarken farklı bir formasyonla başladık, sonra başka bir oyuna döndük. Formasyonlar değişirken oyun buna bazen cevap verdi. Bize hayal ettirdi sonra başka bir oyuna döndük. Şu an en son kararım, basitten eski formasyonun üzerinden devam etmemiz gerekiyor. Eski formasyonda mevkisel eksiklerim var, biliyorsunuz. Elimdeki oyuncularla formasyon çıkarmaya başladım. Bazen kırılganlıklarımız oldu. Biraz daha sert, tepkili hareket etmemiz lazım sahanın içinde. Bazen kimliği bulduğumuzu zannettik, bazen uzaklaştık. Bazen bir arabanın otobanda gittiği gibi gidecek gibi düşündük, bazen dışına çıktı. Yarışın içinde olmaya devam ediyoruz aslında. Bunların hayatta önemli mesleki deneyimler olduğunu düşünüyorum. Bu süreç biraz inişli çıkışlı. Umarım standart hale hem oyun olarak hem oyuncu, performans olarak getiririz diye düşünüyorum" diye konuştu.
"DEĞİŞİMLER KIRILGAN YAPIMIZI ORTAYA ÇIKARDI"
Oyunun temposunu ve maçlardaki değişkenliği değerlendiren Abdullah Avcı, "İlk geldiğimiz seneyle geçen sene arasında geçen seneyle beraber toplam 6 mağlubiyet aldık. 3 mağlubiyet de şampiyon olduğumuz sene almıştık. Bu sene ligde 5 mağlubiyet aldık. İlk geldiğimizdeki tespitler takım savunmasına yerleştirmekti. Şükürler olsun tarihin en güzel şampiyonluklarını hep beraber harika şekilde yaşadık. Yazın şampiyonlukla beraber yaşanan süreç, sirkülasyonun sakatlıkların, şampiyon olan takımın 11´inden 7´sinin gitmesi mekanizmanın değişmesi bizi kimlik arayışına itti. Hep bir şeyler denedik. Belki yine deneyeceğiz. Burada belki kendimizi daha özgüvenli hissediyoruz ama 2 sene biz deplasmanda bile kolay kolay maç kaybetmemiştik. Bu değişimler biraz bizi takım savunması anlamında biraz da kırılgan yapımızı ortaya çıkardı. Belki parçaları doğru tamamlayamadık ama bu süreç belki biraz böyle devam edecek. Bunun için sabır istiyorum. Burasını doğru kaynak yaparsak altyapısını, akademisini ve bunu ilerde planlamasını yapabilirsek her zaman yarışan ve üreten oyuncu kimliğini oluşturmasını gerektiğini düşünüyorum" dedi.
"BARTRA'NIN KASIĞINDA PROBLEM VARDI"
Sakat oyuncular hakkında bilgi veren Avcı, "Devre arasındaki değişikliği mecburiyetten yaptım. Bartra´nın kasığında problem vardı, Ömür´ün başı dönüyordu, Eren´de darbe var. Ömür´ün yarın normale döneceğini düşünüyorum. Marc´ın MR´ı çekilecek. Eren´in durumu çok olumsuz gibi durmuyor. Belki yarın MR´dan sonra belli olur. Yarından sonra önümüze daha net resim çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
"HAMSİK'İN 4 İLA 6 HAFTA TEDAVİ SÜRECİNE İHTİYACI VAR"
Sakatlığı nedeniyle ülkesinde bulunan Marek Hamsik´in kendisiyle özdeşleşen `mohawk´ saç tarzını değiştirmesinin futbolu bırakacağı yönündeki yorumları değerlendirmesi istenen Abdullah Avcı, "Yaş ilerledikçe bu tür sakatlıklar olabiliyor müthiş bir profesyonel olmasına rağmen. Geçen hafta sakatlığından sonra yapılan tespitte 4 ila 6 hafta arası tedavi sürecine ihtiyacı olacaktı. Marek ilk haftaki tedavi sürecinin daha çok dinlenme ve buz tedavisiyle olacak bölümünde 3 günlüğüne ailesinin yanına gitmek için izin istedi. Ben 7 gün gitmesini istedim. Bir daha böyle oyuncularla çalışmayı Allah nasip eder mi bilmiyorum. Onun için fazla izin verdim. Paylaşımını bilmiyorum. Giderken ona, döndükten sonra beraber ne yapmak istediğiyle alakalı konuştum. Dönünce görüşüp sağlıklı karar vereceğiz" dedi.
GROENENDİJK: KÖTÜ OYNAMADIK
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise, "Kötü organizasyonlarla
başladık, uzun topa yöneldik. Bu da rakibin işini kolaylaştırdı. Üçüncü bölgede fiziksel üstünlüğü olan oyuncular yoktu, rakibe çok top kaybı yaptık. Oyun, aleyhimize gelişti ve rakibimiz, devreye 1-0 önde girdi. Ortada bir maçtı. Bir gol atıp beraberliği kazanabileceğimiz maçtı. 90'ıncı dakikada penaltı pozisyonu var; VAR´a gidilse kanımca penaltı verilirdi. Buna gidilmedi ve fırsattan yararlanamadık. İkinci gol Trabzonspor´un galibiyetini perçinledi. Kötü oynadığımızı kesinlikle düşünmüyoruz. Sağlıklı şekilde eve döneceğiz. Ceza veya sakatlıkla karşılaşmadık. Gaziantep FK maçında daha fazla opsiyon kullanacağız. Kesinlikle 3 puan parolasıyla çıkıp almamız gereken bir maç oynayacağız. Bu maçtan çıkacak dersler ve olumlu notlarla Antalya´ya dönüyoruz" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı, açıklamalar
-Alfons Groenendijk açıklama
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Salim SARIKOÇ
2023-02-02 00:32:26

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