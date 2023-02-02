Trabzonspor´da Ali Haydar Gedikli başkan yardımcısı oldu

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor´da başkan yardımcılığı görevine yönetim kurulu üyesi Ali Haydar Gedikli getirildi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu başkanlığında dün toplanan yönetim kurulunda, eski başkan yardımcısı Yalçın Orhan´ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle boşalan görev için oylama yapıldı. Yönetim kurulu üyelerinin seçimiyle, inşaat, tesisler ve stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ali Haydar Gedikli, kulüpte başkan yardımcılığı görevine getirildi.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-02 11:42:42



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