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Doğu Karadeniz'de kar; 201 köy ve mahalle yolu kapandı

DHA

Doğu Karadeniz'de kar; 201 köy ve mahalle yolu kapandı


TRABZON, (DHA) -DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 5 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 201 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Yağan kar nedeniyle kapalı yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı etkli oldu. Kar nedeniyle Trabzon'da 21, Rize´de 22, Ordu´da 6, Gümüşhane´de 147, Artvin´de 5 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık verildi.
ORDU'NUN İLÇELERİNDE KAR 1 METREYİ AŞTI
Ordu´da son 1 haftada yoğun kar yağışlarına bağlı olarak bazı ilçelerdeki kar yüksekliği 1 metreyi aştı. Yağışlı havanın devam edeceği bildirilirken, 197 kapalı yolu açan ekipler, yaşlı, hasta, engelli ve gebelerin evlerine giden yolları ise sürekli ulaşıma açık tutuyor. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN
2023-02-02 12:05:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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