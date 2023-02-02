Trabzonspor´da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig´in 22´nci haftasında dün akşam oynanan Fraport TAV Antayaspor müsabakasından 2 golle galip ayrılan Trabzonspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmenin sevincini yaşıyor. Sahasında 36 maçtır sırtı yere gelmeyen ancak deplasmanda istikrar sağlayamayan Karadeniz ekibi, 23´üncü haftada deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarına, sahasında kazandığı 3 puanın moraliyle başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da idman yapan bordo mavililerde; Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncuların teknik ısınma, 5´e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptığı antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Bordo-mavililerde sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Marek Hamsik bugünkü idmana katılmadı.
Trabzonspor, 5 Şubat Pazar günü oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-02-02 16:19:18
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