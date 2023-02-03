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2022, Karadeniz´de orman yangınlarında tahribatın en az olduğu dönem

DHA

2022, Karadeniz´de orman yangınlarında tahribatın en az olduğu dönem


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)DOĞU Karadeniz'de toplumda oluşan duyarlılığın yanında artırılan önlemlerle orman yangınları büyük oranda düşüşe geçti. Son 5 yılda 244 noktada çıkan orman yangınında 795 hektar alanın zarar gördüğü bölgede, geçen yıl sadece 24 yangın çıktı, 25 hektarda zarar oluştu. Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, "2022 altın sezonumuz oldu; ilk aylarının yağışlı geçmesi, yangınların çıkmasını önleyen en önemli etkenlerden biri. Ülkemiz genelindeki büyük orman yangınlarında vatandaşımız artık duyarlı hale geldi" dedi.
Doğu Karadeniz´de Orman Bölge Müdürlüğü´nün sorumluluk alanında bulunan Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt illerinde son 5 yılda 244 noktada orman yangını çıktı, 795 hektar alan zarar gördü. Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre; 2019 yılında çıkan 73 orman yangınında 450 hektar alan zarar gördü. Bölgede 2020 yılında 61 yangında 100 hektar, 2021 yılında ise 68 yangında 194 hektar alanda zarar oluştu. Orman yangını sayısı, toplumda oluşan duyarlılık ve artırılan önlemlerle büyük oranda düşüşe geçti. Bölgede geçen yıl 24 yangında 25 hektar alan zarar görürken, yeni yılda ise sadece 8 örtü yangını çıktı.
`YANGINSIZ BİR SEZON GEÇİRDİK NEREDEYSE´
Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, Karadeniz'in kuzeyde kalması nedeniyle orman yangınları konusunda ülke geneline göre daha şanslı olduklarını söyledi. Bölgede yangın sezonunun ekim ayında başlayıp, nisan ve mayıs aylarına kadar sürdüğünü belirten Yılmaz, "2022 yılına baktığımız zaman gerçekten rahat ve güzel bir sezon oldu yangın açısından. Yangınsız bir sezon geçirdik neredeyse. Ortalamada 24 tane yangınımız oldu, 25 hektar alan örtü şeklinde tahrip oldu. Son yıllarda yöremizdeki en büyük yangınları biz 2019 yılındaki yangın periyodunda, aralık ayı sonunda çıkan yangınlarda yaşamıştık. 2019´da ortalama 73 tane yangın olmuştu ve 450 hektar civarında bir alan tahrip olmuştu. 2020 yılında 61 adet yangına karşılık 100 hektarlık alan zarar görmüştü. 2021 yılının ilk periyodunda özellikle ocak, şubat, mart periyodunda yangınlı bir sezon geçirmiştik. Orada 68 adet yangına karşılık yaklaşık 190 hektarlık alan tahrip olmuştu. Kıyasladığımız zaman 2022 yılı gerçekten bizim için altın sezonumuz oldu, rahat bir sezon oldu. 24 tane yangın ve ortalama 25 hektar alan, yangın başına ortalama 1 hektar civarında alan düşüyor. İnşallah 2023 yılında beklentimiz, temennimiz yine böyle bir sezon geçirebilmek" ifadelerini kullandı.
`VATANDAŞLARIN DUYARLILIĞI ETKİLİ OLDU´
2021 Temmuz ayından 2022 yılının Nisan ayına kadar bölgenin yoğun yağış aldığını belirten Yılmaz, "Bunu orman yangınlarının çıkmasını önleyen en önemli etkenlerden birisi olarak değerlendiriyoruz. Diğer bir neden de 2021 yılında ülkemiz genelinde büyük orman yangınları yaşandı. Bunun da vatandaşımızın duyarlılığında biraz etkili olduğunu düşünüyoruz, umuyoruz. İnşallah vatandaşlarda buradan gerekli çıkarımları almıştır. Bizler de yangın öncesi vatandaşların uyarılması ve bilinçlendirilesi faaliyetlerimizi artırdık. Rüzgarın arttığı, nemin düştüğü, sıcaklığın arttığı kritik günlerde devamlı arazide olduk. Jandarmadan ve yerel yönetimlerden destek alarak vatandaşları uyardık" diye konuştu.
`AÇIK VE YAĞIŞSIZ BİR HAVA YAŞIYORUZ´
Bölgede özellikle bahçe temizliğinde ateş yakılmaması uyarısında bulunan Yılmaz, "Bugün iyiyiz ama yarının iyi olması için de gayret göstermemiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde inşallah yağış gelecek. İnsanları daha da duyarlı olmaya çağırıyoruz. Yöremizde yangınlar bağ bahçe temizliklerinden çıkıyor. Şu anda fındık bahçelerinin temizlikleri yapılıyor. Çay bahçelerinde yenileme veya bakımları yapıldığı zaman oluşan artıkların yakılmasından dolayı çoğu yangınlarımız çıkıyor. Bu konuda da dikkatli olmaları için vatandaşları uyarıyoruz. Kesinlikle ateş yakmayalım. Özellikle kurak mıntıkanın devam ettiği süreçte ateş yakmayalım ve dikkatli olalım. Gördüğümüz en ufak dumanı da 112 Acil İhbar hattına bildirmelerini vatandaşlardan rica ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-02-03 09:45:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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