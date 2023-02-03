Trabzonspor'da Kerem Şen İstanbulspor´a kiralandı

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonspor´un sezon başında Bursaspor´dan kadrosuna kattığı Kerem Şen, sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi İstanbulspor´a kiralandı.

Trabzonspor´un TFF 2´nci Lig ekibi Bursaspor´dan geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Kerem Şen´in İstanbulspor´a transferi konusunda anlaşma sağlandı. 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, satın alma opsiyonsuz olarak sezon sonuna kadar Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor'a kiralandı. Bordo-mavili takıma büyük umutlarla transfer edilen genç oyuncu forma şansı bulamamıştı.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-03 15:18:08



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