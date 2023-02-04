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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

`Karadeniz´in yeşil altını´ fındıkta en büyük rakip ABD olacak

DHA

`Karadeniz´in yeşil altını´ fındıkta en büyük rakip ABD olacak


Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)DÜNYA fındık pazarı ve üretiminde zirvede olan Türkiye´ye gelecekte en büyük rakibin dikim alanlarını yaygınlaştıran Amerika Birleşik Devletleri´nin (ABD) olması ön görülüyor. `Karadeniz´in yeşil altını´ olarak nitelendirilen fındıkta, rekabetin arttığını belirten Ulusal Fındık Konseyi (UFK) üyesi Sebahattin Arslantürk, "Amerika, her yıl yapılan yeni dikim alanlarıyla 10 yıl içerisinde 200 ila 250 bin tonluk üretimle, Türkiye´den sonra en büyük üretici konumuna gelecek" dedi.
Dünya fındık üretiminde 741 bin hektarlık alanla birinci sırada yer alan Türkiye, fındık pazarının büyük bir kısmını elinde bulunduruyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bitkisel Üretim İstatistikleri´ne göre 2022 yılında 765 bin ton üretilen fındık, ihracatıyla da ön plana çıkıyor. Fındık üretiminde Türkiye´yi sırasıyla İtalya, Azerbaycan, ABD ve Gürcistan izliyor. Son yıllarda özellikle Azerbaycan ve ABD´nin üretiminde artış olduğu gözlemleniyor.
Türkiye´ye gelecekte en büyük rakibin dikim alanlarını yaygınlaştıran ABD olması ön görülüyor. Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak 120´yi aşkın ülkeye ihraç edilen ve 2022-2023 fındık ihraç sezonunun ilk 5 ayında 153 bin 275 ton satışla yaklaşık 884 milyon dolarlık gelir elde edilen fındıkta; üretimde 1 milyon tona ulaşıp, verim ve kalitenin arttırılması hedefleniyor.
`10 YIL İÇERİSİNDE 200 İLA 250 BİN TONLUK ÜRETİM´
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) üyesi Sebahattin Arslantürk, fındıkta rekabetin her geçen yıl arttığını belirterek, "Son yıllarda doğumuzda, özellikle Azerbaycan´da başlamış olan yeni saha dikimleri, Balkanlar, oradan Amerika, Şili tarafında iyice yoğunlaştı. Biz, gelecekteki en büyük rakibimizi Amerika olarak ön görüyoruz. Amerika, her yıl yapılan yeni dikim alanlarıyla 10 yıl içerisinde 200 ila 250 bin tonluk üretimle, Türkiye´den sonra en büyük üretici konumuna gelecek. Tabii bu da rekabeti arttıracak. Son yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle verim ve kalitenin üzerinde yaptığımız çalışmaların ana fikri de buydu zaten. Yani dünyada gelişen yeni fındık dikim alanlarıyla rekabet edebilecek bir altyapıyı oluşturabilmek. Amacımız, maliyetleri minimum tutup rakiplerimizle rekabet edip Türk fındığının imajını da geliştirerek daha çok gelir elde edebilmek. Bu konuda zaten çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Yakın gelecekte fındık üretiminde en az 1 milyon ton ve üzerine çıkabilmeyi hedeflediklerini aktaran Arslantürk, "Türkiye mevcut potansiyelinin farkına varmalı. Artık sivil toplum örgütlerinin yanında bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlükleri de ciddi katkılar sağlamaya başladı. Hatta büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyelerinin kurduğu tarım departmanları da buna destek veriyor. Bunlar bizim açımızdan son derece iyi gelişmeler. Yakın gelecekte hedefimiz, üretimde en az 1 milyon ton ve üzerine çıkabilmek. Bu konuda da yoğun çalışmaları yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2023-02-04 11:04:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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