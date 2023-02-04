Trabzonspor, UEFA listesini yeniledi 

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)UEFA Şampiyonlar Ligi´nde başladığı Avrupa yoluna Konferans Ligi´nde devam eden Trabzonspor, Basel maçı öncesi yeni listesini belirledi. Bordo mavililerin kadrosunda oyuncu değişiklikleri yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi´ne erken veda eden Trabzonspor, Avrupa macerasını Konferans Ligi´nde sürdürüyor. UEFA Konferans Ligi C grubu play-off turunda İsviçre ekibi Basel ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, devre arası UEFA listesini revize etti.
LİSTEDE DEĞİŞİKLİKLER
16 Şubat´ta evinde Basel´i konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor´un UEFA listesine tedavileri süren Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan ile A takıma yükselen genç oyuncu Arif Boşluk eklendi. Sakatlığı süren Dorukhan Toköz, Adana Demirspor´a transfer olan Yusuf Erdoğan, sözleşmesi feshedilen Jean Evrard Kouassi ve bordo mavili takımda fazla forma şansı bulamayan Mountassir Lahtimi de listeden çıkarıldı. Sağ baldırında sakatlık yaşayan ve en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Marek Hamsik ise listedeki yerini korudu.
Trabzonspor´un UEFA Konferans Ligi listesinde şu isimler yer aldı:
KALECİLER: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Kağan Moradaoğlu
SAVUNMA: Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil, Bruno Peres, Arif Boşluk, Serkan Asan
ORTA SAHA: Manolis Siopis, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Jean Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı
HÜCUM: Umut Bozok, Djaniny Semedo, Naci Ünüvar, Trezeguet, Maxi GomezDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-02-04 11:26:13
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