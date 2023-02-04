Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul´a gitti



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 23´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı özel uçakla İstanbul´a gitti.

Spor Toto Süper Lig´in 23´üncü haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.30´da yapılan idmanla hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan Karadeniz ekibi, zorlu karşılaşma öncesi taktik çalışması yaptı.

EREN, ABDÜLKADİR VE BARTRA KAFİLEDE

Hazırlıklarını tamamlayan oyuncular, Trabzon Havalimanı´nda kendilerini bekleyen özel uçakla saat 16.00´da İstanbul´a gitti. Bordo mavililerin kafilesinde sakatlıkları nedeniyle tedavi gören Hamsik, Visca, Peres, Serkan ile genç oyunculardan Taha ve kaleci Kağan yer almadı. Antalyaspor maçında sakatlanan Bartra, Abdülkadir ve Eren ile son antrenmana çıkarılmayarak dinlendirilen Bakasetas ise Galatasaray kafilesine dahil edildi.

Trabzonspor´un 23 kişinden oluşan Galatasaray kafilesinde şu oyuncular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Arif Boşluk, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Jean Philippe Gbamin, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Mountassir Lahtimi, Mahmoud Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar"DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-04 16:55:20



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