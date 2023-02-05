Can dostu 'Ayıcık', Trabzon'un 'Hachiko'su oldu



Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON(DHA)-TRABZON´un Ortahisar ilçesinde mahallelinin 'Ayıcık' adını vererek beslediği 'Labrador' cinsi köpek, 3 yıldır sahibinin terk ettiği yol kenarından ayrılmıyor. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (TRAHAYKO) sahiplendirmesine rağmen kaçarak aynı alanda bekleyen 'Ayıcık', Japonya'da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde beklediği için Tokyo'da heykeli dikilip, filme de konu olan 'Hachiko' adlı köpeği anımsattı. TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban "Umarız sahibi, bu haberle buraya ulaşıp köpeği alır. 'Ayıcık' şimdilik Trabzon'un 'Hachiko'su" dedi.

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi´nde, 3 yıl önce kamyonetten indirilen `Labrador´ cinsi köpek, bırakıldığı yol kenarından ayrılmıyor. Kilosu nedeniyle mahallelinin mama ile besleyerek `Ayıcık´ ismini verdiği köpek, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (TRAHAYKO) sahiplendirmesine rağmen kaçarak geldiği mahallede terk edildiği alanda bekliyor. Mahallenin maskotu olan 'Ayıcık'ın durumu; Japonya'da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde beklediği için Tokyo'da heykeli dikilip, filme de konu olan 'Hachiko' adlı köpeği anımsatıyor.

`ARACIN ARKASINDAN HAVLAYARAK KOŞTU´

Köpeğin terk edilişini, evinin penceresinden dışarı bakarken tanık olan mahalle sakinlerinden Hülya Keleş, "Kamyonet tarzı bir aracın burada durduğunu gördük. Bir kişi buradaki insanlarla sohbet ediyordu, yanında da bu köpeğimiz vardı. Onu burada bıraktı ve araç hızlıca gitti. Ayıcık aracın arkasından havlayarak koştu ama yetişemedi. Uzun süre Ayıcık burada sahibini bekliyor. Çok sakin bir hayvandır. Özellikle kamyonet tarzı araçların arkasından havlıyor. Muhtemelen sahibi sanıyor. Akçaabat´ta bir arkadaşımıza sahiplendirdik ama `Ayıcık´ kaçıp, özellikle bu bölgeye geliyor" dedi.

'VİCDANINIZ VARSA ALSIN´

Köpeğin terk edildiğini görenlerden Tuğba Ayyıldız da "Balkonla eşimle çay içiyorduk. Bırakıp, gaza basıp, gittiler. Köpek peşinden koştu havlayarak. O gün bu gündür burada dolanıyor, sahibini bekliyor. Birçok kişi onu seviyor. Burada severek duruyor. Herkes bir şeyler veriyor. Vicdanınız varsa gelin alın. Çünkü sizi çok seviyor. Hala bıraktığınız yerde sizi bekliyor" diye konuştu.

`O ŞİMDİ TRABZON´UN HACHIKO´SU´

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban da, "Bu hayvanın hikayesini Japonya´daki `Hachiko´nun hikayesine benzetiyoruz. Hachiko da sahibini ölünceye kadar belli bir yerde beklemişti. 3 yıl önce bu hayvan terk edildi. Bu civardan ayrılmak istemiyor. Sahibini bekliyor. Bunu daha önce sahiplendirdik ama kaçtı geldi. Bu noktada sahibini bekliyor. Umarız sahibi, bu haberle buraya ulaşıp köpeği alır. 'Ayıcık' şimdilik Trabzon'un 'Hachiko'su" dedi.

'BONCUK'U HATIRLATTI

Öte yandan Trabzon'da 2 yıl önce, `Boncuk´ isimli köpeğin rahatsızlanan sahibi Cemal Şentürk´ü, tedavi gördüğü hastanenin giriş kapısında 5 gün boyunca beklemesine ilişkin DHA´nın servis ettiği haber, dünya basınında geniş yer bulmuş, köpeğinin sadakati ise Japonya´da sahibini 9 yıl beklediği için filmlere konu olan Hachiko´ya benzetilmişti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2023-02-05 09:58:37



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