Trabzonspor´da sürpriz ayrılık... Djaniny, Galatasaray maç kadrosundan çıkarılıyor



Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) Trabzonspor´da Djaniny Semedo, bugün oynanacak Galatasaray maçı öncesi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah´a transfer oluyor.

Süper Lig´in 23´üncü haftasında Galatasaray ile bu akşam karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor´da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Son oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında oyuncu değişikliği sırasında ıslıklanan ve morali bozulan oyuncu, kendisine BAE´den gelen transfer teklifini kabul etti. Sezon başında sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan ancak beklenen performansı veremeyen Yeşil Burun Adalı santrfor, sezon sonuna kadar Al Sharjah´a kiralık olarak gönderiliyor. Galatasaray karşısında ilk 11´de sahaya çıkması bekleyen forvetin yaşanan sürpriz gelişme karşısında maç kadrosundan çıkarılacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-05 12:58:10



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