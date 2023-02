Havalimanında 2´nci kedi kaybı; `Mühür´ü bulana 3 bin TL ödül

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Esra Elif Nartok´un Trabzon Havalimanı´nda güvenlik kontrolü sırasında çantasından çıkardığı 2 yaşındaki 'Mühür' adlı kedisi elinden kaçıp kayboldu. Kedisini buluna 3 bin lira para ödülü vereceğini söyleyen Nartok, "Kedimin hayati tehlikesi olabilir. Umarız bulunur" dedi. Havalimanında 9 ay önce de kargo bölümünden kaybolan 8 aylık 'Aslan' adlı kedi, apronda bulunup, sahibine teslim edilmişti.

Almanya'nın başkenti Berlin'e iç hatlardan aktarmalı olarak gitmek isteyen KTÜ Öğretim Görevlisi ve Uluslararasılaşma Koordinatörü Dr. Esra Elif Nartok, 31 Ocak'ta geldiği Trabzon Havalimanı'nda güvenlik kontrolü sırasında çantasından çıkardığı 'Mühür' adlı kedisi elinden kaçıp kayboldu. Kedinin bulunması için havalimanı ekipleri arama çalışması başlattı. Planlı uçuşunu iptal ederek ekiplerin aramalarına 4 gün eşlik eden Nartok, sonuç alamayınca yurt dışına uçtu. Sürdürülen aramalarda kayıp kediye dair ize rastlanılmazken, Nartok ise paylaşımda bulunduğu sosyal medya hesabından, ağız ve burnunda siyah lekeler olduğunu belirttiği kayıp kedisini bulana 3 bin lira ödül vereceğini duyurdu.

`KEDİM ÇOK PANİKLEMİŞTİ'

Dr. Esra Elif Nartok, kedisinin kısırlaştırılmış ve ürkek olduğunu söyleyerek, "Havalimanına geldim. Güvenlik kontrolünden geçmem gerekiyordu. Ortamın çok kalabalık olduğunu ve kedimin bundan ürkebileceğini güvenlik görevlilerine söyledim. Görevliler de kediyi kucağıma alıp çantayı arama cihazına koymam gerektiğini söylediler. Kediyi kucağıma aldım. Ama kedim çok paniklemişti ve kendini yere attı. Kedi ile birlikte ben de yere eğildim ve bir süre de yerde kedi ile mücadele edip kedimi sakinleştirmeye çalıştım. Fakat işe yaramadı. Kedi, elimden kurtulup uzaklaştı" dedi.

'HAYATINDAN ŞÜPHE EDİYORUM'

Kedisinin hayatından endişe duyduğunu belirten Nartok, "Kamera kayıtlarına baktık. Havalimanı içerisinde satış ofislerinin arkasındaki boşluğa yöneldiği görülüyor. Her yere baktık ama kedimizi bulamadık. Ekipler kediyi aradıklarını söylüyorlar. Ama ben kedimin hayatından şüphe ediyorum. Günler oldu. Kedimin hayati tehlikesi olabilir. Umarız kedimiz, bulunur. Bulunması için sembolik para ödülü de koyduk. Ama bu bizim kedimizin değerinin ölçülebileceği anlamına gelmiyor. Yetkililerden ve havalimanına gelen her yolcudan yardım bekliyoruz" diye konuştu.

KAYIP KEDİ 'ASLAN'I POLİS BULMUŞTU

Öte yandan 9 ay önce Trabzon'dan Ankara'ya seyahat eden Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Sude Selin Hindistan'ın 8 aylık 'Aslan' adlı kedisi, kargo bölümünden özel kafesinden çıkarak kaybolmuş, 5 günlük arama çalışmaları sonrası apronda gezindiği sırada polis ekiplerince bulunup, sahibine teslim edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü de sosyal medyadan, 'Aslan'ın apronda koştuğu anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini, 'can dostumuzu operasyonla yakaladık' notuyla paylaşmıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2023-02-06 09:42:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.