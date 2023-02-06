Trabzonspor´dan depremzedelere destek



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, merkez üssü Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem nedeniyle tüm TS Club depolarındaki giyim, atkı ve battaniye gibi ürünleri, ihtiyaç sahibi depremzedelere gönderdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan ve 10 ilde çok sayıda ölüme neden olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Trabzonspor, depremzedelere el uzattı. Bordo mavili kulüp, ülkeyi yasa boğan felaketten etkilenen vatandaşlara TS Club depolarında bulunan tüm giyecekler ile atkı ve battaniye gibi ihtiyaç malzemelerini göndereceğini duyurdu. Trabzonspor´dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz; ülkemizi büyük hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere çalışmalara başlamıştır. Bununla ilgili olarak ivedilikle AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere TS Club depolarımızda bulunan tüm çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünler depremzedelere ulaştırılacaktır. TS Club TIR´ımız yarın Trabzon Valiliği´nin koordinasyonu eşliğinde depremzedelere yardım ulaştırmak için hareket edecektir. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-06 14:28:04



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