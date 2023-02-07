Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)Trabzonspor, yıkıcı depremlerin ardından AFAD´ın kampanyasına destek olmak üzere TS Club depolarındaki kaşkol, eldiven, yağmurluk, uyku tulumu gibi çeşitli ürünleri yüklediği 2 TIR'ı, deprem bölgesine gönderdi.
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilde çok sayıda ölüme neden olan 2 deprem sonrasında Trabzonspor, depremzedelere el uzattı. Depremlerde evleri yıkılan ve kış koşullarına karşı mücadele veren depremzedelerin yanında olan bordo mavili kulüp, TS Club depolarındaki bulunan tüm çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünleri deprem bölgesine gönderdi. Şenol Güneş Spor Kompleksi´nde hazırlanan, giyim malzemelerinin yanında uyku tulumu ve su gibi yaşam malzemelerini taşıyan 2 TIR, Malatya´da bulunan AFAD yardım aktarma merkezine ulaşmak üzere yola çıktı.
TRABZON VALİSİ USTAOĞLU: ÜLKEMİZ ÇOK BÜYÜK FELAKETLE KARŞI KARŞIYA
TIR'ları uğurlayan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak "Ülkemiz çok büyük bir felaketle karşı karşıya. 10 ilimizde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal ilan edildi. Bu durum depremin, felaketin ne kadar büyük olduğunun da göstergesi. Biz de Trabzon olarak yaraların sarılması adına kardeşliğimize katkı sağlaması adına o saatten itibaren tüm halkımızla seferber olduk. Şu ana kadar Trabzon´umuzdan deprem bölgesine, gıda maddeleri, su, ekmek gibi farklı ihtiyaç duyulan malzemelerin bulunduğu 26 yardım TIR'ı yola çıktı. Ahmet Ağaoğlu başkanımızla görüştük, 1 tır da içme suyu naklediliyor. Diğer tırda zorlu kış şartlarındaki vatandaşlar için mont, kaban gibi giyim malzemeleri var. İnşallah yaraların sarılması adına Trabzonspor´un böyle güzel bir katkıda bulunması hepimizi mutlu ediyor" dedi.
TRABZONSPOR GENEL SEKRETERİ SAĞIROĞLU: BİRLİKTELİK GÜNÜ
Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Millet olarak bunun altından kalkacağımıza inanıyoruz. Tüm milletimizin taşın altına elini koymasını diliyoruz. Şu an birliktelik günü. Trabzonspor olarak da ihtiyaç olan bölgelere malzemeleri göndermek üzere tırlarımız yola çıkıyor. İnşallah herkese örnek olur, bütün yaraları tedavi ederiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Şenol Güneş Spor Kompleksi TS Club deposu önünde bekleyen yardım tırı
Trabzonspor ürünlerinin yardım tırına malzeme yüklenmesi
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu konuşma
Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu konuşma
Yardım tırının yola çıkması
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2023-02-07 17:07:23
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