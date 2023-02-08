'Karadeniz'in Nene Hatunları'ndan depremzedelere yardım eli



TRABZON, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ülke genelinden yardımlar sürerken, Doğu Karadeniz Bölgesi´nde kadınlar da kıyafet, yiyecek gibi ihtiyaçları yükledikleri çuvalları sırtlarında taşıyarak `Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi´ne teslim ediyor. Yardım duyarlılığını yansıtan fotoğrafları sosyal medyadan paylaşanlar, özellikle yaşlı kadınlara `Nene Hatun´ benzetmesinde bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Doğu Karadeniz Bölgesi´nden Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt´ta yardım seferberliği sürdürülüyor. Yardım toplayanlar, soğuk hava şartlarıyla mücadele eden depremzedelere kışlık giyecek, battaniye, elektrikli ısıtıcı, yatak, bebek maması gibi ihtiyaç malzemelerini bölge illerinde valilik koordinasyonunda oluşturulan `Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi´ne teslim ediyor. Karadeniz Bölgesi´nde kadınlar da kıyafet, yiyecek gibi ihtiyaçları yükledikleri çuvalları sırtlarında taşıyarak merkeze ulaştırıyor. Yardım duyarlılığını yansıtan fotoğrafları sosyal medyadan paylaşanlar, özellikle yaşlı kadınlara `Nene Hatun´ benzetmesinde bulunuyor. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Salim SARIKOÇ

2023-02-08 14:03:17



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