Liselilerin yaptığı ekmekler, deprem bölgesine gönderildi



Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´da meslek lisesinde öğrenci ve öğretmenlerce yapılan 15 bin ekmekle, kahvaltılık ürünler deprem bölgesine gönderildi.

Ortahisar ilçesinde eğitim veren 80´inci Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, Kahramanmaraş merkezli binlerce kişinin etkilendiği yıkıcı deprem sonrası bölgedeki gıda ihtiyacını karşılamak üzere fırın kuruldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla bir araya gelen meslek lisesi öğrencileri, öğretmenler ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, fırında günlük 15 bin ekmek üreterek deprem bölgesine göndermeye başladı. Depremin yaralarını sarmak için seferber olan öğrenci ve öğretmenlerin el emeğiyle pişirilip, paketlenen ekmeklerle 15 bin kahvaltılık ürün ve 15 bin içme suyu da sabah saatlerinde TIR'lara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Öte yandan kentte ekmeğiyle ünlü tescilli Vakfıkebir ilçesinde de fırıncılar, depremzedelere destek olmak amacıyla binlerce ekşi mayalı ve bayatlamayan Vakfıkebir ekmeği hazırladı. Halkın da yardımıyla paketlenerek TIR'a yüklenen 4 bin ekmek de deprem bölgesine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-08 14:29:36



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