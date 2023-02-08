Djaniny Semedo, Sharjah FC'ye imzayı attı



Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Djaniny Semedo'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah FC'ye sezon sonuna kadar kiraladı.

Süper Lig´in 22´nci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçındaki performansı nedeniyle taraftarın ıslıkladığı Djaniny Semedo, bordo-mavili kulübe takımdan ayrılma talebini iletmişti. Ligde son oynanan Galatasaray maçının kadrosundan çıkarılarak görüşme halinde olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah FC ile masaya oturan golcü futbolcu, yeni takımına imzayı attı. Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamada, 31 yaşındaki santrforun satın alma opsiyonlu olarak 1.5 milyon Euro bedelle Sharjah FC´ye kiralandığı belirtildi.

SÖZLEŞME UZATMIŞTI

Trabzonspor ile sezon başında masaya oturan ve sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan golcü futbolcu, beklenilen performansı sergileyemediği için eleştirilerin odağındaydı. Trabzonspor´a 2020-21 sezonunda transfer olan Djaniny, bordo-mavili formayla bugüne kadar çıktığı 94 resmi müsabakada 20 gol ve 9 asist katkısında bulundu.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-08 16:43:00



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