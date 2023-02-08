Osmaniye´de enkaz altında kalan formen, Trabzon´da toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)OSMANİYE´de depremde enkaz altında kalan, tren projesinde formen olarak görevli Mücahit Akbayrak (32), memleketi Trabzon´da defnedildi.

Osmaniye´de, tren projesini yürüten firmada formen olarak çalışan Mücahit Akbayrak, deprem sırasında konakladığı otelin enkazında kalarak yaşamını yitirdi. Akbayrak´ın cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi. Mücahit Akbayrak için Fatih Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Yeni Fatih Camii önündeki cenazeye; Vali İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile çok sayıda kişi katıldı. Bekar olduğu öğrenilen Mücahit Akbayrak, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Araklı ilçesinde toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-02-08 16:52:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.