Trabzonspor´un takım otobüsü ve üçüncü yardım tırı afet bölgesine gitti

Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)Kahramanmaraş´ta yaşanan şiddetli depremler sonrası AFAD tarafından başlatılan yardım kampanyasına 2 tır dolusu malzemeyle destek veren Trabzonspor, ihtiyaç malzemelerini taşıyan takviye bir tır ile takım otobüsünü de afet bölgelerinden Malatya´ya gönderdi.
Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrasında AFAD´ın kampanyasına TS Club depolarındaki kışlık giyecekler ve 1 tır içme suyunu depremzedeler için göndermişti. Yardımlarına takviye yapan bordo mavili kulüp, 1 tır dolusu ihtiyaç malzemesi ile takım otobüsünü Malatya´da bulunan AFAD koordinasyon merkezine gönderdi. Tırda bulunan ihtiyaç malzemeleri bölgedeki yetkililere teslim edildikten sonra takım otobüsü, valilik koordinasyonuyla bölgede sevkiyatların yapılması amacıyla kullanılacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-02-08 22:21:00
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