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Depremde ölen polis memuru ve 2 yaşındaki kızı toprağa verildi

DHA

Depremde ölen polis memuru ve 2 yaşındaki kızı toprağa verildi


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)HATAY'da, depremde yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden polis memuru Nihat Alkurt (35) ile 2 yaşındaki kızı Akça Alkurt, Trabzon´da dualarla toprağa verildi. Küçük Akça´nın cansız bedenini enkazdan çıkartan amcası Uzman Çavuş Esat Alkurt, "Kurtaramadım, yetişemedim. Belki daha erken gitseydim onu kurtarabilirdim; Akça'm bana teselli olurdu ama olmadı çok geç kaldık" dedi.
Trabzonlu polis memuru Nihat Alkurt, eşi Özge ve kızları Akça Alkurt, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay´daki evlerinde uykuda yakalandı. Büyük felakette Alkurt ailesinin de evi yıkıldı. Durumu öğrenen Nihat Alkurt'un Kilis´te görevli kardeşi Uzman Çavuş Esat Alkurt, Hatay'a gelerek aramakurtarma çalışmalarına katıldı. Esat Alkurt, beraberindeki ekip arkadaşlarıyla yeğeni Akça Alkurt'un cansız bedenine ulaştı. Alkurt çifti de saatler sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. Hatay'da 4 yıllık görevli polis memuru Nihat Alkurt da kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren Özge Alkurt´un enkaz altında ezilen bacağının kesildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
BABA VE KIZINA TÖREN
Nihat Alkurt ile kızı Akça için Trabzon'un Maçka ilçesi Hamsiköy Mahallesi´nde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutların başında taziyeleri kabul eden Nihat Alkurt'un annesi Esma ve babası Hikmet Alkurt ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazeye, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ve çok sayıda kişi katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazları sonrası baba ve kızı, aile kabristanlığında toprağa verildi. 
KURTAMAYA KOŞAN UZMAN ÇAVUŞ O ANLAR ANLATI
Kardeşini ve yeğeninin cansız bedenini enkaz altından çıkartan Uzman Çavuş Esat Alkurt cenazede gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı o anları anlatan Esat Alkurt, "Yaklaşık 3 yıldır Kilis'te görev yapıyorum. Deprem anını biz de yaşadık. Ben sallanınca direkt kardeşimi aradım ama telefonu açmadı. Komutanlarıma durumu ilettim, araç istedim. Sağ olsunlar onlar da ellerinden geleni yaptılar. Gittiğimde ev çökmüştü. Kardeşim, yeğenim ve yengem enkazdaydı. Kardeşimin görev yaptığı yere gittim, yardım istedim. Bir arkadaşı benimle geldi. içeriye doğru seslendik ve ses geldi. Yerini tespit ettik. İki kişiydik. Kimse yoktu. Ne kadar yetebilirdik ki? Çabaladık ama kolonların çökme tehlikesi vardı. Sahil güvenlik ekibi geldi, duvarı deldiler, ulaştılar. Ben ambulans çağırmaya gittim. Sonra uzman arkadaş kucağında yeğenimle geliyordu. Çok sevindim, yaşıyor, dedim. Ambulansa verdik meğer ölmüş" dedi.
'YETİŞEMEDİM'
Ağabeyine yetişemediğini anlatan Esat Alkurt, "Benim bir oğlum var. Adı Alparslan, 1,5 yaşında. Akça ablası ondan sadece 1 ay büyük. O da benim kızımdı. Kızımı kurtaramadım, yetişemedim. Belki daha erken gitseydim onu kurtarabilirdim. Akça'm bana teselli olurdu ama olmadı. Çok geç kaldık. Bebek ne kadar dayanabilirdi ki havasızlığa. Dayanamadı. Gece 4'te deprem oldu ben enkazdan 12 saat sonra çıkartabildim" diye konuştu. 
HÜZÜNLÜ PAYLAŞIM
Öte yandan Esat Alkurt'un sosyal medya hesabından oğlu ile yeğeninin aynı karede yer alan fotoğrafını "Ben şimdi oğluma ne diyeceğim. Alparslan, Akça diyormuş, ağlıyormuş. 'Baba Akça ablam' gitti diyormuş. Saçlarına kurban olduğum kurtaramadım seni, kurtaramadım. Amcan koştu geldi ama yetişemedi sana" notuyla paylaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Maçka Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2023-02-09 14:49:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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