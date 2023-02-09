Kahramanmaraş'ta depremin 80'inci saatinde 2 kadın kurtarıldı

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TRABZON, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta depremde çöken binanın enkazından 80'inci saatte 2 kadın, sağ çıkarıldı.

Trabzon´dan deprem bölgesine yardıma giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çöken binanın enkazında yürütülen çalışmalarda 2 kadını, 80'inci saatte sağ çıkardı. Kadınlar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi´nden, zamanla yarışan ekiplerin kurtarma anlarına dair görüntüleri paylaşılarak, "Depremin 4´üncü gününde vatandaşlarımızın yıkılan binaların enkazından sağ olarak çıktığını görmek, umudumuzu artırıyor. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay´da çalışma yürüten ekiplerimiz, şu ana kadar 2´si bebek olmak üzere, toplam 12 kişiyi göçük altından sağ olarak kurtardı. Ekiplerimizden gelecek güzel haberlerin artacağına yürekten inanıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimiz AFAD´ın yönlendirmesi doğrultusunda bölgedeki çalışmalarına devam edecektir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-09 15:42:55



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