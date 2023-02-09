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Uzman çavuş, depremde kaybettiği 2 çocuğunu gözyaşlarıyla toprağa verdi

DHA

Uzman çavuş, depremde kaybettiği 2 çocuğunu gözyaşlarıyla toprağa verdi


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)HATAY'da eşi Hilal Nur (25) ile depremde yıkılan binadan sağ çıkarılan Uzman Çavuş Rıfat Uzunmehmet (28), hayatını kaybeden çocukları Eyüp Asaf (5) ile 6 aylık Hira Nur'u, Trabzon'da toprağa verdi.
Hatay'da görevli Uzman Çavuş Rıfat, eşi Hilal Nur ile çocukları Eyüp Asaf ve Hira Nur Uzunmehmet, depreme uykularında yakalandı. Depremde, ailenin oturduğu bina da yıkıldı. Çifti enkaz altından sağ kurtaran ekipler, çocukların ise cansız bedenlerine ulaştı. 2 kardeşin cenazeleri, Trabzon'a getirilirken, anne Uzunmehmet'in ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
ACILI BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
İki kardeş için Yomra ilçesinde cenaze düzenlendi. Yokuşlu Mahallesi'ndeki cenazeye; depremden yaralı kurtulup, tedavisi sonrası taburcu edilen çocukların babası Uzman Çavuş Rıfat Uzunmehmet, İlçe Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazede taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamayan Rıfat Uzunmehmet´i silah arkadaşları da yalnız bırakmadı. 2 kardeş, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Yomra Selay SAYKAL
2023-02-09 17:40:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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