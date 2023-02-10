Trabzonspor´dan enkazdan kurtulan depremzedeye davet



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerde aram kurtarma ekiplerince enkaz altından yaralı kurtarılan depremzedeyi Trabzon´a davet etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde binanın enkazı altında kalan bir vatandaş, arama kurtarma ekiplerince yaralı olarak çıkarıldı. Çalışma esnasında ekiplerin sorusu üzerinde ilk takımının Trabzonspor, ikinci takımının Giresunspor, üçüncü takımının ise Çaykur Rizespor olduğunu söyleyen depremzede, hastaneye kaldırıldı. Bordo mavili kulüp, enkazdan çıktığında çay içmek istediğini söyleyen depremzedenin kurtama anlarına dair görüntülerini sosyal medya hesabından, "Bugünler geçecek ve biz seninle Trabzon'da çay içeceğiz" notuyla paylaştı. Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da, "İnşallah bu kardeşimizi en yakın zamanda misafir edecem" sözleriyle depremzedeye davette bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Depremzedenin enkaz altından kurtarıldığı görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-10 11:31:04



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