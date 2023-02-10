Bakasetas, imzalı formasını depremzedeler için açık artırmaya çıkaracak



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor´un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas, 'Bir Yunan yapımı Bakasetas´ sözleriyle sosyal medyada fenomen olan taraftara hediye ettiği ve depremzedeler yararına açık artırmaya çıkardığı formayı satın aldı. Futbolcu, imzalı formasını yeniden açık artırmaya çıkarıp gelirini depremzedelere bağışlayacak.

`Bir Yunan yapımı Bakasetas´ sözleriyle sosyal medyada fenomen olan taraftar Erdal Şahin, hayranı olduğu futbolcudan hediye aldığı imzalı formayı, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde mağrur olan afetzedeler yararına açık artırmaya çıkardı. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Şahin´in çağrısı üzerine Bakasetas taraftarla iletişime geçerek formayı satın alacağını ve gelirini depremzedelere bağışlayacağını bildirdi. Bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu, ilerleyen günlerde Erdal Şahin ile yeniden bir araya gelerek imzalı formasını kendisinden alıp depremzedeler yararına açık artırmaya sunacak.

"HEPİMİZ KARDEŞİZ"

Bakasetas´ın menajeri aracılığıyla kendine ulaştığını söyleyen Erdal Şahin, "Asgari ücretle çalışan birisi olarak depremzedelere destek olma imkanlarım kısıtlı. O nedenle manevi değeri çok büyük olan formayı açık artırmaya çıkardım. Çok fazla talep oldu ama Bakasetas formayı satın alıp kendisi açık artırmaya çıkaracağını söyleyince çok mutlu oldum. Daveti üzerine buluşup formayı kendisine teslim edeceğim ve gelirini depremzede ailelerine göndereceğim. Rakam konuşmadık, önemi de yok, yeter ki çorbada tuzumuz bulunsun. Kendisi de depremzedeler için yeniden açık artırmaya çıkarıp gelirini gönderecekmiş. Kendisine Trabzonspor´a katkılarından dolayı sevgi duyuyordum, insanlığı ise çok başka. Çok farklı bir insan. Ben Türk´üm o Yunan ama hepimiz kardeşiz. Bunu en zor zamanımızda destek olarak yeniden gösterdi " dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakasetas ile taraftarın buluştuğu görüntüler

-Taraftar Erdal Şahin´in açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-10 12:35:28



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