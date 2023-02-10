Depremzedeler, Trabzonspor otobüsüyle Trabzon´a geldi

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Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA) Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremler sonrası Trabzonspor, Malatya'ya yardım malzemesi dolu TIR'larla beraber gönderdiği takım otobüsüyle Trabzon'a gitmek isteyen 39 depremzedeyi taşıdı.

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen yıkıcı deprem sonrası TS Club'lardaki kışlık ürünler ve soğuğa dayanıklı uyku tulumlarının bulunduğu TIR´lar ile takım otobüsünü önceki gün, AFAD yardım merkezinin bulunduğu Malatya´ya gönderdi. Depremden etkilenen kentlerden Malatya´da mahsur kalan 39 aile, sordo-mavili takım otobüsüyle Trabzon'a döndü. Sabahın erken saatlerinde Trabzon´a ulaşan depremzedeler, konaklayacakları evlere, Ordu ve Giresun´a gitmek isteyenler ise servis araçlarına aktarıldı. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-10 15:29:27



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