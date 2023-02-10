Depremzedeler, Trabzonspor otobüsüyle Trabzon´a geldi

Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA) Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremler sonrası Trabzonspor, Malatya'ya yardım malzemesi dolu TIR'larla beraber gönderdiği takım otobüsüyle Trabzon'a gitmek isteyen 39 depremzedeyi taşıdı.
Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen yıkıcı deprem sonrası TS Club'lardaki kışlık ürünler ve soğuğa dayanıklı uyku tulumlarının bulunduğu TIR´lar ile takım otobüsünü önceki gün, AFAD yardım merkezinin bulunduğu Malatya´ya gönderdi. Depremden etkilenen kentlerden Malatya´da mahsur kalan 39 aile, sordo-mavili takım otobüsüyle Trabzon'a döndü. Sabahın erken saatlerinde Trabzon´a ulaşan depremzedeler, konaklayacakları evlere, Ordu ve Giresun´a gitmek isteyenler ise servis araçlarına aktarıldı. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-02-10 15:29:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.