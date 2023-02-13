Öğrenci yurdu yolunda kaza; baba ve üniversiteli kızı öldü, oğlu yaralı

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´un Arsin ilçesinde, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü Kamil (60) ile üniversiteli kızı Makbule (23) Kefelioğlu hayatını kaybetti, oğlu Mehmet Akif Kefelioğlu (19) ise yaralandı. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi öğrencisi Makbule'nin, deprem nedeniyle afetzedeler için boşaltılan yurt odasındaki eşyalarını almak için ailenin yolda olduğu öğrenildi.
Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Fındıklı Mahallesi´nde meydana geldi. Kamil Kefelioğlu'nun kullandığı 61 BD 733 plakalı otomobil, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Kamil Kefelioğlu ve kızı Makbule Kefelioğlu´nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücünün oğlu Mehmet Akif Kefelioğlu da sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Kefelioğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Öte yandan Makbule Kefelioğlu´nun, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 4´üncü sınıfta öğrenim gördüğü belirtildi. Deprem nedeniyle yüz yüze öğretime ara verildiği için Makbule'nin, afetzedelerin ağırlanacağı yurt odasındaki eşyalarını almaya gittikleri sırada kazanın olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Arsın Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN
2023-02-13 15:21:43
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