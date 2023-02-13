Trabzonsporlular, depremzedeler için gişelere koştu



Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, Basel maçı gelirlerini Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara bağışlaması üzerine taraftarlar bilet gişelerine koştu. Kar ve soğuğa rağmen bordo-mavili taraftarlar, gişeler önünde kuyruk oluşturdu.

Trabzonspor, bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı UEFA Konferans Ligi'ndeki Basel maçının biletlerini bugün satışa çıkardı. Depremin ilk gününden bu yana afetzedelere destek veren bordo mavili kulübün taraftarları, depremzedelere destek olabilmek için gişelere koştu. Kentte etkili olan kar yağışına rağmen gişe önünde kuyruklar oluşturan taraftarlar, bilet alabilmek için sıra bekledi. Kombine bilet sahibi olan taraftarlar da depremzedeler yararına oynanacak Basel maçında afetzedelere katkıda bulunabilmek için yeniden bilet satın aldı.

Öte yandan Trabzonspor-Basel maçı biletleri, VIP Platinum 750 TL, VIP Gold 500 TL, VIP Silver: 400 TL, Batı tribün 250 TL, Doğu tribün 200 TL, Yavru Fırtına 125 TL, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası 100 TL'den satıldı.

"DURUMUN ÇOK KÖTÜ OLDUĞUNA ŞAHİT OLDUM"

Deprem bölgelerinden Hatay'da gönüllü olarak yardımda bulunduğunu ve önceki gün Trabzon'a döndüğünü söyleyen taraftar İrfan Başkaya, "Orada durum gerçekten çok kötüydü. Durumun çok kötü olduğuna bizzat şahit oldum. Trabzonspor'un böyle bir faaliyet yapması çok hoşuma gitti. Çok büyük bir acı, kelimeler yetmiyor. Orada küçük çocukların okutulması gerekiyor. Anne babasız kalan yetim çocukları okutabilirsek ne mutlu bize. Trabzonspor yönetiminin bunu yapacağına can-ı gönülden inanıyorum" dedi.

"TRABZONSPOR'UN GELMİŞ GEÇMİŞ EN ÖNEMLİ MAÇI"

Basel maçının çok önemli olduğunu belirten Başkaya, "Taraftar olarak Trabzonspor'un bu zamana kadar gelmiş geçmiş en önemli maçı olduğunu düşünüyorum. Maç bileti gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı açıklandı. Tüm taraftarların stadı doldurmasını arzu ediyorum. Kombine biletim vardı fakat başkanımızın açıklamasını gördüm ve katkım olmasını istedim. 2 arkadaşımla birlikte bilet almayı düşünüyorum. Uzun bir sıra var" diye konuştu.

"BİR YANIMIZ KIRIK, ÜZGÜNÜZ"

Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı maçı izlemek için Almanya'dan geldiğini belirten Semih Gül, deprem nedeniyle üzgün olduğunu söyleyerek, "Bir yanımız kırık, bayağı üzgünüz. Elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Takım adına inanıyorum ki stadı dolduracağız. Gurur duyuyorum Trabzonspor adına, güzel bir öncelik. İnşallah diğer takımlar da böyle bir yardım yaparlar, mutlu oluruz" dedi.

"TÜM TAKIMLARIN MESELESİ"

Trabzonspor'un bilet gelirlerini depremzedelere bağışlaması kararı alınmasından gurur duyduğunu söyleyen Ahmet Aksu, "Takımımla her zaman gurur duymaya devam edeceğim. Bu mesele Galatasaray, Beşiktaş ya da Fenerbahçe'nin değil hepimizin, tüm takımları meselesidir" dedi.

"DİĞER TAKIM TARAFTARLARININ GELMESİ ÇOK İYİ"

Taraftarlardan Soner Karaosman ise, "Kombinem vardı. Kulübümüz tarafından iptal edildi ama yine de geldik. Sonuçta paralar depremzedelere gidecek. O nedenle gelip kar yağışı altında burada sıraya girdik. Diğer taraftarların da gelmesi çok iyi. Kardeşçe takımımızı destekleyeceğiz. İnşallah kazanırız çünkü Türkiye'nin depremden dolayı morale ihtiyacı var. İnşallah kazanırız ve moralimiz yerine gelir" ifadelerini kullandı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN TÜM TAKIM TARAFTARLARINA ÇAĞRI

Öte yandan, bordo-mavili ekibin takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yer aldığı bir videoyu paylaşan Trabzonspor, tüm takım taraftarlarına Basel maçına gelmeleri için çağrıda bulundu. Tüm takım taraftarlarına seslenen Uğurcan Çakır, "UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uğurcan Çakır'ın videosu

Bilet gişesi önündeki kuyruk

Taraftarlardan görüntüler

Taraftar röportajları

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-02-13 17:13:39



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